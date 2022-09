A Genova nascerà un Transition Institute: formazione post laurea per innovare la città

Genova. E’ stato firmato questa mattina nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi l’accordo tra il Comune di Genova, l’Università di Genova e Diotima Society per la promozione di un progetto di alta formazione post universitaria destinato a creare pratiche di transizione tra vari soggetti legati al mondo della ricerca, delle istituzioni, dell’imprenditoria e della società.

A Genova nascerà quindi un TTI, The Transition Institute. “Una grande notizia per la nostra città – dice il sindaco Marco Bucci – che rientra perfettamente nelle nostre strategie di innovazione, specialmente quelle che hanno l’obbiettivo di creare una rete globale di ‘pure cities’, città non contaminate, quindi ecosostenibili, senza dimenticare i molti progetti che potranno essere sviluppati nell’ambito dell’economia del mare”.

Alla firma dell’intesa il rettore dell’Ateneo genovese Federico Delfino: “L’Università grazie ai propri docenti organizzerà percorsi di formazione post laurea, master, dedicati a studenti che vogliano approfondire quelle tematiche di transizione e a persone già inserite nel mondo del lavoro che intendano aggiornarsi costantemente”.

Diotima Society è stato l’enzima che ha accelerato la collaborazione tra i vari protagonisti dell’intesa. Il presidente Paolo Zanenga dice: “La nostra realtà vuole favorire l’innovazione accompagnando imprese, finanza, istituzioni della conoscenza e di governo per trovare nuove valorizzazioni anche grazie al web 3.0”.