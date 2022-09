A Genova mezzi della polizia locale con lo sponsor, Linea Condivisa: “È opportuno?”

Genova. “La giunta Bucci porta avanti azioni spregiudicate e, quantomeno, di dubbio valore etico. L’ultima trovata è la sponsorizzazione di alcuni mezzi della Polizia Locale del Comune di Genova che, come si vede nell’immagine, riportano il logo della Novelli 1934, azienda ligure specializzata in vendita di veicoli”. A denunciarlo sono il consigliere regionale Gianni Pastorino e il consigliere comunale Filippo Bruzzone di Linea Condivisa.

“A luglio la concessionaria ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito per tre anni al Comune di Genova tre vetture (una di queste la vedete in foto). La sponsorizzazione prevede, inoltre, la fornitura di tre colonnine per la ricarica elettrica rapida, posizionate in prossimità delle unità territoriali della Polizia Locale Centro e Levante”.

“Tutto questo fa riflettere – proseguono Pastorino e Bruzzone – perché la Novelli 1934 è un’azienda che ha avuto evidenti legami con il gruppo Biasotti che gestiva diverse concessionarie di auto di lusso. Quello stesso gruppo Biasotti fondato dall’ex senatore Sandro Biasotti, candidato di punta del centrodestra nelle elezioni politiche appena passate. Insomma un legame tra aziende private e politica che apre ad interrogativi sulla legittimità dell’operazione di marketing portata avanti dal Comune di Genova sulle auto della polizia locale”.

“Insomma Novelli 1934 sta facendo un’operazione di brand washing e la giunta Bucci utilizza un servizio pubblico per veicolare sponsorizzazioni. In altre città italiane, a Roma per esempio, sono state fatte operazioni simili a questa: aziende hanno concesso gratuitamente l’utilizzo di mezzi alla polizia locale senza però riportare alcun logo sulle auto”.

“Ancora prima di una possibile indagine normativa, ci domandiamo se sia opportuno che un servizio pubblico dedicato alla tutela del territorio, alla prevenzione di violazioni amministrative, di questioni legate al commercio e di polizia locale sia affiancato ad un brand commerciale. Tanto più che quel logo presente sulle auto della polizia locale rimanda alla figura di un esponente politico di spicco del centrodestra ligure”, concludono gli esponenti di Linea Condivisa.