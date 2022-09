A Genova manifestazione con il popolo iraniano dopo la morte di Hadith e Mahsa, uccise per i capelli scoperti

Genova. Hadith Najafi e Mahsa Amini, 24 e 20 anni, sono le due ragazze iraniane uccise dalla polizia negli ultimi giorni in Iran. La prima, “la ragazza con la coda” divenuta simbolo delle proteste, è stata ammazzata dalla polizia mentre manifestava dopo la morte della seconda, in carcere a Teheran per non avere portato correttamente il velo.

Anche a Genova, come a Milano, Torino e Bologna, questo pomeriggio si è svolto un sit-in in solidarietà con le donne iraniane, prime vittime della repressione, e i cittadini iraniani.

Almeno duecento persone al presidio organizzato in piazza De Ferrari dalla comunità iraniana genovese ma che ha avuto il sostegno di tante altre realtà: sindacati, associazioni, politici e amministratori locali di vari schieramenti (si sono viste le assessore comunali Lorenza Rosso e Francesca Corso, tutto il gruppo del Pd, la rossoverde Francesca Ghio, Arianna Viscogliosi di Vince Genova e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba).

Per terra molte bandiere iraniane e tappeti che provengono da quei territori, poi decine di cartelli con gli slogan “Siamo tutte Mahsa Amini”, “no alla repubblica islamica” e “Donna, vita, libertà” in italiano, inglese e persiano.

Sono oltre 70 le persone uccise e 1200 quelle arrestate intanto nelle proteste in corso in Iran contro il governo ultraconsevatore che ha reagito con la repressione nei confronti di attivisti e giornalisti.

“Il popolo iraniano è sceso in piazza per lottare per i propri diritti fondamentali e la propria dignità umana. E il governo sta rispondendo a queste manifestazioni pacifiche con le pallottole“, ha denunciato il direttore della ong Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam.