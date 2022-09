A Genova +49% di anziani morti per il caldo record a luglio (come a Milano)

Genova. A causa dell’ondata di calore che ha investito il Nord Italia nella seconda metà di luglio – la famigerata Apocalisse – la città di Genova ha registrato un incremento della mortalità pari al 49% tra le persone con 65 anni o più. È quanto rileva il rapporto del ministero della Salute sui risultati dei sistemi di allarme del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso.

Considerando nel complesso il mese di luglio, a livello nazionale si è osservato un eccesso della mortalità del 29%, con un eccesso significativo in gran parte delle città, soprattutto nella popolazione più anziana, più marcato al Nord. A Genova, in particolare, sono stati registrati 690 decessi tra gli over 65 contro i 536 attesi in base alla media degli anni precedenti, con una variazione percentuale del 29%.

I dati dimostrano che l’aumento più consistente della mortalità ha coinciso con le giornate da “bollino rosso” per ondata di calore, a Genova dal 19 al 25 luglio. Nella seconda metà di luglio, infatti, nella fascia over 65 sono stati osservati 431 decessi contro i 290 attesi, con una variazione del 49% (stesso dato di Milano) rispetto a una media nazionale del 36%. Anche nella prima metà di agosto si è osservato un aumento, ma più contenuto: 22% nel capoluogo ligure contro il 18% a livello nazionale.

Il capoluogo ligure risulta meno colpito dal fenomeno rispetto ad altre città italiane. Nel periodo 15-31 luglio l’eccesso di mortalità è stato del 70% a Torino, del 69% a Campobasso, del 59% a Bolzano. La variazione più lieve è stata riscontrata a Palermo: +24%.

L’aumento dei morti, come detto, è direttamente riconducibile a quello delle temperature. Quella appena trascorsa risulta infatti la seconda estate più calda di sempre da quando è possibile raccogliere dati. A Genova la differenza tra i valori di temperatura di luglio 2022 e quelli della media di riferimento ha superato i 2 gradi (a Torino 3,5 gradi).

Del resto, come osserva il rapporto, secondo l’ultimo bollettino climatico di Copernicus, a livello globale, il mese di luglio 2022 è al terzo posto come mese di luglio più caldo di sempre. In Europa l’intensa ondata di calore di metà luglio ha interessato gran parte dei paesi con temperature al di sopra della media climatica (1991-2020). Sono state inoltre registrate precipitazioni inferiori alla media e siccità in diverse aree del sud Europa. Associati all’ondata di calore sono stati segnalati incrementi di mortalità in diversi paesi (Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, e Portogallo.