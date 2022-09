A Chiavari ci sarà un murale dedicato al piccolo Nicholas Green, vittima innocente di mafia

Chiavari. Ieri nell’aula magna del liceo artistico Luzzati di Chiavari è stato presentato l’avvio del progetto Lavori in corso per la legalità. che prevede la realizzazione di un murale dedicato a Nicholas Green sulla parete esterna della scuola che si affaccia in via Ghio. Per la presentazione è stata scelta la data di nascita del bambino statunitense, vittima innocente della mafia, ucciso nel 1994 sulla Salerno-Reggio Calabria.

“Oggi, in campo artistico, grazie a queste inusuali componenti quali la libertà d’espressione, l’immediatezza e la visibilità ad un grande pubblico, il muralismo urbano è diventato un fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, che ha indotto molti giovani artisti a cimentarsi in questa meravigliosa e affascinante arte di strada. Il significato di questo progetto è racchiuso nel binomio memoria e impegno, colonna portante dell’agire di Libera fin dalla sua costituzione”, sostiene Libera Genova.

“Narrare le storie delle vittime delle mafie e ricordarle concretamente, attraverso piccoli gesti, come un murale, rappresenta già una scelta di resistenza democratica, ed è anche ricordare all’intera comunità beneficiaria del progetto che la lotta alla criminalità organizzata tocca ognuno di noi, non soltanto nei luoghi più caldi degli insediamenti delle mafie. Anche i luoghi in cui abitiamo sono attraversati e permeati da illegalità e criminalità radicate ad ogni livello, fino a perderne di vista i confini”.

Il progetto-pilota, inoltre, si propone di non esaurirsi con la realizzazione di un unico murale, ma di replicarsi su più annualità scolastiche e coinvolgendo sempre nuovi giovani. Non a caso, il titolo proposto del progetto è Lavori in corso per la legalità: utilizzando ogni anno una parte diversa della parete individuata (il muro scelto è appositamente piuttosto lungo), il messaggio che si vuole lanciare è quello di un permanente work in progress per la costruzione di una società finalmente libera dalle catene della mentalità mafiosa.

Il progetto è rivolto principalmente alle classi IV B – Arti figurative e IV C – Scenografia del liceo Luzzati e coinvolgerà indicativamente un totale di 28 ragazzi e ragazze in attività laboratoriale all’aperto e in alternanza scuola-lavoro.

L’iter del progetto prevede l’elaborazione scritta sui temi individuati da parte delle classi coinvolte; l’ideazione bozzetti/lavoro di gruppo e la costituzione della Commissione valutatrice dei bozzetti, composta da almeno 3 persone rappresentanti di Presidio Green, docenti e studenti del liceo, Comune di Chiavari e dopo la presentazione delle bozze, valutazione e scelta della bozza vincitrice da parte della Commissione, organizzazione di un momento di incontro per condividere con il resto della comunità beneficiaria (scuola e cittadinanza) il risultato del progetto c/o locali LAS; la realizzazione del primo lotto del murales è prevista entro il 21 marzo 2023 Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Erano presenti nell’occasione la dirigente scolastica del Liceo Luzzati, Paola Salmoiraghi, i docenti Giulia Marseglia e Michele Clerico che seguiranno per il liceo il percorso degli studenti, Alessandra Ferrari a nome del comune di Chiavari, e Metella Cepollina e Donatella Nicolini volontarie di Libera.

“Siamo grati a tutti i presenti per la sensibilità dimostrata alle tematiche care a Libera e per l’impegno intrapreso insieme a noi in questo percorso – scrive l’associazione -. La scuola e tutta la comunità di Chiavari rappresentano i soggetti beneficiari indiretti del progetto, che grazie a questa iniziativa vedranno riqualificata una parete esterna di un edificio pubblico e sito in una zona piuttosto centrale del comune, che si farà inoltre portatrice di bellezza e messaggi di valore condivisi”.