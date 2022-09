30 settembre – 2 ottobre, torna il Genova Beer Festival: 135 birre artigianali, food e laboratori a villa Bombrini

Genova. 135 birre artigianali alla spina, specialità gastronomiche del territorio ligure ma non solo, tanti eventi culturali tra incontri, degustazioni, laboratori. Il Genova Beer Festival si svolgerà nel grande giardino della Villa per permettere a tutti di partecipare in modo agevole e nel rispetto delle distanze. Ecco le date ufficiali: venerdì 30 settembre (ore 18-01), sabato 1 (ore 12-01) e domenica 2 ottobre 2022 (ore 12-22).

Il Genova Beer Festival è una manifestazione di raccolta fondi per l’Associazione Papille Clandestine. Con la donazione minima di 8 euro verrà fornito il bicchiere ufficiale del festival (30 cl), la tracolla, la guida al festival e la partecipazione ai lab e alle attività all’interno del festival (fino ad esaurimento posti). Ricordiamo che il regolamento di Villa Bombrini non ammette l’ingresso dei cani.

I BIRRIFICI

Il focus sono le birre artigianali, che saranno protagoniste grazie a 16 birrifici provenienti da tutta Italia. A Villa Bombrini il meglio della produzione ligure, con Altavia (Quiliano, SV); Birrificio Finalese (Finale Ligure, SV); Fabbrica della Birra Busalla (Busalla, GE); Maltus Faber (Genova), Nadir (Sanremo, IM) e Taverna del Vara (Torza; SP). Da fuori Liguria arriveranno Ca’ del Brado (Rastignano, BO); Birrificio Italiano (Lurago Marinone, CO); Birrificio Mastino (San Martino Buon Albergo, VR); Birrificio del Forte (Pietrasanta, LU); Brewfist (Codogno, LO); Canediguerra (Alessandria); Eastside Brewing (Latina, LT); Kamun (Predosa, AL); RentOn (Fano – PU) e Sagrin (Calamandrana, AT). In totale, saranno 135 le birre alla spina (10 gluten free) che si alterneranno nella tre giorni: spazio al ritorno delle basse fermentazioni, ma non mancheranno ottime luppolate, così i più classici stili belgi e inglesi.

STREET FOOD

Ad accompagnare le birre, una proposta gastronomica pensata per l’abbinamento con malti e luppoli. Tante conferme e gradite novità. Ci saranno le trofie al pesto de Il Genovese; il gulash e la cucina dell’Est della Piccola Birreria Kowalski; gli hamburger del Masetto; i ravioli di Raviolhouse; le jacket potatoes della Patateria Genovese; le focacce speciali del Pane dell’Anno 1000; il pulled pork e le altre specialità a base maiale di Pork Spot; il fritto di mare e i panini con i salumi di mare di Tenuta Golfo Paradiso con lo chef Marco Visciola; il cioccolato e il gelato di Viganotti; gli specialty coffee di Tazze Pazze.





VISITE GUIDATE

Villa Bombrini di Genova Cornigliano è una perla ancora poco conosciuta del capoluogo ligure. Villa nobiliare Settecentesca, ancora oggi è uno dei più limpidi esempi di architettura residenziale dell’epoca. Il Genova Beer Festival offre a chi vuole scoprire i suoi segreti l’opportunità di fare una visita gratuita con una guida esperta.

LAB BAMBINI

Il Genova Beer Festival è un’occasione per passare una giornata all’aria aperta in famiglia. Per i più piccoli ci sono laboratori e giochi da 4 a 10 anni a cura dell’associazione La Giostra della Fantasia. Servizio gratuito fino ad esaurimento posti. Più in generale, è domenica la giornata dedicata alle famiglie, ancor più quest’anno con l’evento da vivere nel grande giardino di Villa Bombrini.

BENEFICIENZA

Il Genova Beer Festival è una manifestazione di raccolta fondi per le attività istituzionali dell’Associazione Papille Clandestine. Ma fin dalla prima edizione parte del ricavato è stato devoluto anche ad altre associazioni ed enti che svolgono attività fondamentali nel tessuto sociale genovese e ligure. Una parte dei proventi di questa edizione verranno donati alla Comunità Sant’Egidio.

PROGRAMMA

Come ogni anno ci aspetta un ricco programma di incontri, degustazioni e laboratori, un punto cardine del Genova Beer Festival per il quale l’Associazione Papille Clandestine coinvolge i massimi esperti. I laboratori sono su prenotazione fino a esaurimento posti.

Sabato 1 ottobre, dalle 16 alle 17

Italian Grape Ale, una birra mille volti, a cura di Simone Cantoni, curatore Guida alle birre d’Italia di Slow Food.In degustazione: Sagrin – Q+, brut IGA al moscato, 7,5%; Altavia – Birraccia, IGA con Granaccia, 6% (Granaccia az. Turco Innocenzo); Brado – U Baccabianca, italian grape ale – 7,9%; Forte – Il Tralcio.

Sabato 1 ottobre, dalle 18 alle 19

La (Birra)diversità, a cura di Scientificast

Cos’è che rende unica una birra e ne definisce, per esempio, gusto, corpo o tasso alcolico? Perché una birra ci piace tanto da diventare la nostra preferita e un’altra, invece, proprio non ci piace? Viaggio nella scienza della birra e della nostra percezione di questo (fantastico) alimento in compagnia di Scientificast.

Sabato 1 ottobre, dalle 21 alle 22

Birra e sigari toscani, a cura di Fiorenzo Sartore.

Domenica 2 ottobre, alle 12

Homebrewing, il fai da te nel mondo della birra.

Nozioni di homebrewing e presentazione birre partecipanti al Contest per Homebrewer. In giuria: Max Faraggi, Simone Cantoni, Roberto Ierardi, Fausto Marenco e Barbara Boero.

Domenica 2 ottobre, dalle 15 alle 16.30

Focus Barley Wine

Presentazione del libro Barley wine. Conoscere, degustare e produrre la regina delle birre con gli autori Massimo Faraggi e Davide Bertinotti con assaggio di alcune “chicche” da non perdere, abbinate ai cioccolati di Romeo Viganotti.

Domenica 2 ottobre, dalle 17 alle 18

La birra artigianale incontra la cucina d’autore.

Chef liguri interpretano la loro cucina in abbinamento con alcune birre presenti al Genova Beer Festival.

Ringraziamo come sempre i padroni di casa della Villa – Società per Cornigliano Spa – che hanno accettato di ospitare anche questa edizione. I media partner del Genova Beer Festival 2018 sono mentelocale.it e Happyticket.it. Grazie anche agli sponsor tecnici Rastal e Vinstrip e al nostro partner Mochi.

