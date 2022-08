Week end da bollino nero sulle autostrade e agli imbarchi dei traghetti: a Genova varchi portuali aperti dalle 4 del mattino

Genova. In previsione del primo weekend di grande afflusso passeggeri al porto di Genova, a seguito delle riunioni tecniche presso Prefettura e Capitaneria, l’Autorità di Sistema Portuale, in accordo con i vertici di Stazioni Marittime, ha predisposto una serie di misure per contenere i disagi che le 7000 auto in transito stimate potrebbero causare in occasione degli imbarchi/sbarchi dei traghetti e della contemporanea presenza di 3 navi da crociere nella giornata di sabato 6 agosto.

In particolare sarà ampliata l’apertura dei varchi portuali con orario 04-24 e verrà potenziato il personale addetto alle verifiche ai varchi così da garantire la funzionalità di tutte le corsie di accesso e convogliare le auto verso le entrate/uscite presidiate.

Proprio al mattino di sabato infatti ci sarà la concentrazione maggiore di traffico per la stazione marittima che vedrà in tutta la giornata un transito di 18mila vetture in transito tra arrivi e partenze e fino a 45mila persone tra traghetti (sette quelli in banchina) e crociere (tre).

Garantito anche un servizio di vigilanza con una postazione mobile in grado di intervenire in caso di necessità.