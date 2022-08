Wartsila delocalizza in Finlandia, lavoratori in sciopero: “La sede di Genova non si tocca”

Genova. Sciopero con presidio al varco delle Grazie questa mattina dalle 9.00 per i lavoratori di Wartsila, multinazionale finlandese specializzata soprattutto nella produzione di sistemi per la propulsione marina con uffici e un centro di assistenza anche nel porto di Genova.

L’azienda ha deciso di trasferire il sito produttivo di Trieste a Vaasa in Finlandia, sancendo di fatto 451 licenziamenti in quello che era lo storico stabilimento dei Grandi Motori Trieste. Decisione che potrebbe avere ripercussioni anche sul sito genovese.

“Siamo in sciopero unitamente ai lavoratori di Trieste e Napoli per dire no allo scellerato piano di delocalizzazione e per mettere in chiaro che la sede di Genova non si tocca – spiega Luca Marenco, responsabile del comparto riparazioni navali della Fiom Cgil di Genova -. Qui abbiamo già pagato un prezzo molto alto per la riorganizzazione dell’azienda, non possiamo subire altri tagli”.

Una delegazione sindacale ha poi incontrato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti.

Insieme ai dipendenti di Wartsila hanno dichiarato sciopero anche i lavoratori delle aziende delle riparazioni navali. “La solidarietà a Genova è un valore forte – continua Marenco -. Credo che sarà importante l’unità di questi lavoratori perché l’area sarà interessata da parecchi progetti di sviluppo che potrebbero intaccare il futuro industriale del settore. Noi staremo molto attenti e difenderemo tutte le aziende e i lavoratori”.

“È stata una risposta importante quella arrivata dalla manifestazione di oggi con tantissimi lavoratori di Genova che sono scesi in piazza per solidarietà con quelli di Trieste che rischiano di subire gli effetti di un piano scellerato che prevede 450 esuberi sul sito triestino – spiega Fabio Carbonaro, componente della segreteria regionale della Fim Cisl Liguria -. È inaccettabile la decisione di Wartsila e vigileremo che anche a Genova non accada quello che è successo a Trieste. È evidente che la logica del profitto nelle multinazionali non tiene alcun conto degli effetti sociali: ad oggi lo scenario è un sostanziale abbandono dell’Italia con la perdita di una tecnologia di eccellenza per la produzione dei grandi motori navali, un settore strategico per il Paese, per questo si deve creare sinergia con le nostre aziende leader nelle costruzioni navali. Questo sciopero a Genova così come negli altri siti nazionali dove c’è Wartsila rappresenta chiaramente la nostra posizione rispetto alle decisioni illogiche dell’azienda”.