Viola il divieto di avvicinarsi a casa e maltratta la madre, 30enne arrestato

Genova. I carabinieri della stazione di Genova-Marassi hanno arrestato in flagranza di reato un genovese di 30 anni poiché colto in violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, nel febbraio scorso, i militari avevano allontanato d’urgenza il giovane dall’abitazione in cui conviveva con la madre, dopo ripetuti episodi di maltrattamenti e minacce nei confronti della donna.

Nella giornata di ieri la madre ha chiamato il 112 per segnalare il ritorno del figlio a casa in violazione del provvedimento di allontanamento, e pertanto i carabinieri, hanno arrestato il 30enne, intento a recare molestie alla madre.

Immediatamente dopo la celebrazione del rito per direttissima, i carabinieri hanno proposto al Tribunale di Genova la misura della custodia cautelare in carcere per il reiterarsi del comportamento molesto. Quindi il figlio della donna è stato portato in carcere a Marassi.