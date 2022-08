Villa Gentile, pubblicato il bando per la nuova concessione: nuova scadenza nel 2033

Genova. Il bando per il nuovo affidamento in concessione di Villa Gentile è stato pubblicato in queste ore dal Comune di Genova e punta a rinnovare la gestione dell’impianto sportivo per i prossimi 11 anni, vale a dire fino al giugno del 2033. La documentazione è stata caricata sul sito dell’amministrazione civica, con tutti i termini per partecipare e uno schema di contratto a cui il concessionario dovrà attenersi.

Il bando ricalca su quasi tutta la linea il contratto precedente, scaduto lo scorso giugno, fatta eccezione per le manutenzioni: se nella scorsa versione il concessionario doveva occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria, oggi quest’ultima è scomparsa dalle carte, rimandendo, si suppone, a carico della civica amministrazione.

Un “dettaglio” che in questi anni aveva creato diversi dissapori e critiche da parte dei cittadini di Sturla, visto che il Comune intervenne mettendo mano al portafoglio per assicurare un nuovo fondo per la pista e la costruzione delle nuove gradinate, nonostante dalle carte sembrasse dovesse essere a carico dell’affidatario.

Il parco pubblico come si presentava la scorsa primavera

La concessione prevede la gestione di tutte le strutture sportive: campi, pista, spogliatoi, locali annessi, gradinata, magazzino, la palestra di via Era, il piazzale ad uso pubblico e a servizio dell’impianto e il parco pubblico limitrofo alla pista. Anche questi ultimi due beni negli anni scorsi avevano creato polemiche e critiche, visto che il parcheggio è stato utilizzato anche diversamente e l’area verde ha subito chiusure e modifiche che più volte hanno messo sul piede di guerra cittadini, residenti e consiglieri municipali. Nello schema di contratto, per quanto riguarda l’area verde, è scritto: “L’Affidatario dovrà garantire l’apertura del parco pubblico rientrante nell’affidamento durante i medesimi giorni ed orari vigenti presso gli altri parchi comunali“.

Secondo quanto scritto nel bando, l’affidatario dovrà corrispondere un canone annuo di circa 2mila euro, mentre ad inizio gestione gli sarà riconosciuto un corrispettivo di circa 11 mila euro per le spese correnti immediate. Il bando, aperto da ieri, scadrà il prossimo 23 agosto: l’obiettivo è quello di trovare l’affidatario, che deve avere una serie di caratteristiche ben precise, e far partire la concessione già il prossimo settembre.