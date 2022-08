Grave incidente in A10, due motociclisti investiti dopo tamponamento: donna gravissima al San Martino

Aggiornamento ore 10,30 – Poco dopo le ore 10:15, sulla A10 Genova-Savona è stato risolto l’incidente avvenuto nel tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Savona, all’altezza del km 14.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda verso Savona. Per lo stesso motivo, sulla A26 si registrano 8 km di coda tra il bivio con la A10 e Masone, verso Genova.

Aggiornamento ore 9,45 – Le code sono in aumento: in A10 auto e camion sono incolonnati da Genova Pegli, mentre sulla A26 lunghe code si segnalano dalle gallerie di valico in poi.

Genova. Un incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 sulla A10 in direzione Ventimiglia, nel tratto compreso tra lo svincolo della A26 e il casello di Arenzano.

Ancora da capire le dinamiche esatte dell’accaduto: secondo le prime ricostruzioni una moto si sarebbe scontrata contro un’auto in quel momento ferma in galleria per cause da accertare. I due centauri, caduti sull’asfalto, sarebbero poi stati travolti da un’altra vettura che stava procedendo dietro di loro. Entrambi sono stati medicati sul posto prima di essere trasportati all’ospedale: in particolare uno di loro, una donna, è stata trasportata in elicottero visto le sue gravi condizioni.

Sulla tratta pesanti disagi: code di 4 chilometri e tratta di fatto bloccata. Per chi viaggia verso Savona e Ventimiglia, si consiglia l’uscita a Pra’, per poi proseguire sull’Aurelia fino ad Arenzano.