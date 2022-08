Genova. Torna la paura in via Trensasco. Dopo le prime piogge di questa fine estate dal muro pericolante nei pressi del civico 21 sono cadute nuove pietre riportando l’angoscia per la famiglia che vive sotto la strada che collega il comune di Genova con Sant’Olcese.

Il muro già transennato a livello strada questo pomeriggio alle 14.00 ha sputato altre pietre che sono cadute nel giardino. Da qui l’allarme per nuovi crolli. La famiglia residente ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti nel giro di pochi minuti ispezionando e mettendo in sicurezza la zona.

Successivamente sul posto è arrivata anche la polizia locale e alcuni tecnici del comune di Genova per capire l’entità del danno e eventuali rischi per l’incolumità pubblica. Essendo la zona già transennata si è optato per rinforzare le transenne aumentando quindi restringimento della strada e imporre un divieto di carico per via Trensasco per tutti i mezzi sopra le 25 tonnellate.

Un provvedimento cautelativo che anticipa i cantieri di messa in sicurezza che a a questo punto diventano sempre più urgenti. Da domani quindi il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere svolto con un mezzo più piccolo mentre non dovrebbero esserci problemi di sorta riguardo il trasporto pubblico.

Sul posto anche il neo assessore del municipio Media Valbisagno, Vincenza Apicella, che ha assicurato che si farà il possibile e il più rapidamente possibile per mettere in sicurezza la strada in maniera definitiva.