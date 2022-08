Via del Molo, i residenti in assemblea: “Il Comune chiuda il centro il 5 settembre o scenderemo in piazza”

Genova. Affollata assemblea pubblica ieri sera in via del Molo sulla questione del centro per minori stranieri aperto nel Massoero che da settimane ha scaldato gli animi del quartiere a causa del reiterarsi di scippi, rapine, e minacce da parte di alcuni dei giovani ospiti del centro. Circa un’ottantina di persone si sono confrontate con toni anche aspri su un tema che, oltre ad essere di ordine pubblico, è anche evidentemente politico, soprattuto in piena campagna elettorale.

Dopo quanto accaduto a Ferragosto ieri l’assessore Lorenza Rosso ha annunciato che il centro sarà chiuso a breve.

Il 5 settembre ha fatto sapere l’assessore ai residenti spiegando che nel frattempo a cadenza quasi giornaliera sarebbero stati fatti trasferimenti parziali verso altre strutture. “Effettivamente – spiega una dei residenti dopo la riunione – ieri pomeriggio 5 ragazzi sono stati trasferiti”. E l’assemblea di ieri sera, ha così deciso di “aspettare il 5 settembre giorno in cui ci è stato assicurato dall’assessore Rosso, che il centro sarà chiuso ed eventualmente, se così non sarà, organizzaremo una manifestazione per il 6 settembre Nel frattempo raccoglieremo le segnalazioni e le denunce per presentare un esposto in procura se il centro non verrà chiuso”.

A poche decine di minuti dalla fine dell’assemblea tuttavia l’ennesimo scippo ha fatto nuovamente infuriare gli abitanti. Vittima una coppia di americani che dopo aver bevuto qualcosa in un locale al porto antico si era spostata verso via del molo: un paio di giovani, avrebbero strappato la collanina a uno dei ragazzi per poi fuggire. Secondo alcuni residenti gli autori dello scippo sarebbero due dei ragazzi che erano stati trasferiti nel pomeriggio. Una pratica molto comune, a detta delle forze di polizia che sono impegnate da molti mesi su questo fronte, a partire dal caso dell’ex ostello di Oregina. I minori infatti, anche se vengono allontanati da un struttura tendono a ritornare dove hanno creato uno loro giro di amici per trascorrere le giornate e, difficile negarlo, talvolta anche per commettere reati.

“Finché il centro non verrà chiuso definitivamente non potremo stare tranquilli – ribadiscono i residenti che nel frattempo avrebbero appreso che la chiusura del centro è rinviata all’8 settembre. “Stiamo facendo il possibile in coordinamento tra le forze di polizia e le politiche sociali per migliorare la situazione di sicurezza dei cittadini” dice l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino.

Lo slittamento di tre giorni sembra motivato dal fatto che solo dall’8 settembre il Comune di Genova avrà a disposizione una nuova struttura tornata dal centro.