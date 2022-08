Verso Sampdoria-Reggina, Giampaolo: “Faremo partita seria”

Genova. Prima conferenza di Marco Giampaolo della stagione alla vigilia di una partita ufficiale: domani sera, venerdì, alle 21:15 esordio casalingo della sua Sampdoria in Coppa Italia contro la Reggina.

Il mister blucerchiato non risparmia elogi per la tifoseria.

“Marassi sarà il fortino che ci ha sempre accompagnato, c’è una buona partecipazione alla campagna abbonamenti a prescindere dal mercato della Samp e si sa che a volte gli abbonati crescono a seconda degli acquisti importanti, invece qui abbiamo una conferma imprescindibile, per me il pubblico è un giocatore in più: non ho 23 giocatori a disposizione, ma 24”.

L’occasione è anche per fare un primo bilancio del percorso compiuto sinora: “Le amichevoli sono state giocate bene come atteggiamento. La squadra ha lavorato molto, non ha mai buttato via un allenamento, sono soddisfatto, c’è una buona condivisione delle cose”.

Ovvio che con la Reggina si inizia a fare sul serio: “Questa partita ha un valore diverso per quello che oggi è diventato un trofeo importante ed è l’anticamera del campionato. La squadra giocherà una partita seria, fatta bene. Una squadra di serie B poi non è una squadra materasso. Ogni anno c’è stata qualche sorpresa perché non sai mai come arrivano le squadre a questo appuntamento”.

Ad arbitrare, fa ancora notizia, ci sarà una donna: Maria Sole Ferrieri Caputi. Giampaolo commenta: “Se è designata ha le qualità per farlo. Credo che da parte dei calciatori ci sarà una sorta di educazione sportiva giusta, non c’è bisogno di dire nulla”.