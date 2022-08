Verso Pisa-Genoa, Piazza dei Miracoli si tinge di rossoblù a poche ore dalla partita

Questa sera il Genoa affronta il secondo “derby delle repubbliche marinare” in trasferta. Dopo la vittoria al “Penzo” contro il Venezia, la flotta di Alexander Blessin dovrà evitare di imbarcare acqua contro il Pisa e tornare a vele spiegate sotto alla Lanterna. Il bottino desiderato è uno: i tre punti.

I tifosi rossoblù non faranno mancare il sostegno alla squadra questa sera. I biglietti riservati agli ospiti sono andati subito esauriti. Un po’ di rammarico da parte del popolo genoano perché non sono stati concessi altri settori ai residenti in Liguria.

Prima della partita, i sostenitori del Genoa hanno fatto tappa sotto alla Torre di Pisa, colorando di rosso e di blu la celebre Piazza dei Miracoli. L’entusiasmo non manca anche in virtù degli ultimi botti di mercato. Su tutti, gli arrivi di Aramu e Strootman.

Calcio di inizio questa sera alle ore 20:45.