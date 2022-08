Vandalismi, scippi e pietre contro i treni, a Pontedecimo sopralluogo dell’assessore Gambino e incontro con gli abitanti

Genova. Un’isola felice rispetto ad altri quartieri della città ma ultimamente qualcosa sembra essere cambiato. Schiamazzi, vandalismi e anche alcuni tentativi di scippo stanno allarmando i cittadini del quartiere di Pontedecimo in Valpolcevera. A creare preoccupazione sarebbero in particolare alcuni minorenni, in parte italiani e in parte stranieri (non si tratta in questo caso di minori non accompagnati) che sono soliti in particolare ritrovarsi fino a tarda notte nei giardini di via Coni Zugna.

Per questo, grazie alla mediazione del presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo, hanno incontrato l’assessore alla sicurezza del comune di Genova Sergio Gambino che ha effettuato un sopralluogo in zona ascoltando le preoccupazioni dei cittadini.

“Ho chiesto al municipio di indicare una serie di priorità rispetto all’installazione di telecamere, non solo a Pontedecimo ma in tutto il municipio – spiega Gambino – e nel frattempo ho chiesto alla polizia locale di incrementare i passaggi nella zona dove si radunato solitamente questi ragazzi, alcuni dei quali hanno meno di 14 anni”.

Per Gambino, “è importante che accanto all’eventuale azione repressiva, visto che si tratta di minorenni, vengano messe in campo attività educative”, posizione pienamente condivisa dal municipio: “Credo sia importante e come municipio ci attiveremo su questo anche con le scuole, mettere in campo un progetto di educativa di strada, magari utilizzando anche dei mediatori culturali perché è chiaro che se non recuperiamo questi ragazzi a perderci è tutta la società”.

Se per Gambino si tratta “comunque di episodi certamente da non sottovalutare ma non particolarmente preoccupanti rispetto alla crescita della microcriminalità da parte dei minori, soprattutto a causa della presenza massiccia di minori non accompagnati, una parte dei quali delinque abitualmente , al presidente Romeo sono stati riferiti episodi di aggressioni “anche con i coltelli” nonché vandalismi in varie zone del quartiere compresa la stazione FS dove la Polfer sarebbe alla ricerca di alcuni giovanissimi visti lanciare sassi contro i convogli in transito.