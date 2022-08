Vaiolo delle scimmie, in arrivo in Liguria 1700 dosi di vaccino

Liguria. Sono in arrivo in Liguria 340 fiale da 0,5 ml del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, Jynneos anti-Monkeypox che saranno disponibili dalla prossima settimana che andranno a rendere disponibili 1700 dosi, sulla base della circolare ministeriale che prevede l’utilizzo di dosi da 0.1 ml per via intradermica.

“Tutto procede come programmato – ha affermato il presidente Giovanni Toti, assessore alla sanità della Regione Liguria – seguendo le indicazioni che sono arrivate dal Governo, le dosi che spettano alla nostra regione saranno a disposizione dei nostri ospedali nei prossimi giorni. Alisa, aziende e ospedali, i reparti di malattie infettive e di dermatologia stanno lavorando in sinergia per iniziare la fase della vaccinazione delle persone a rischio indicate dai criteri ministeriali”.

“Abbiamo recuperato – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – le dosi che spettano alla nostra regione: abbiamo svolto riunioni coordinate dal DIAR di Malattie Infettive per mettere in campo tutte le azioni necessarie. Dall’organizzazione del ritiro e del trasporto delle dosi presso la farmacia del Policlinico San Martino di Genova alla distribuzione presso le ASL e il centro vaccinale dello stesso Ospedale”.