Uomo svenuto nel torrente Sturla, recuperato dai vigili del fuoco e portato in ospedale

Genova. Intervento complesso questa mattina per soccorrere un uomo che è stato trovato svenuto nel letto del torrente Sturla.

A notarlo è stato un passante in via Brigata Salerno. Subito è scattata la macchina dei i soccorsi: i vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo, che era in stato di incoscienza ma vivo, probabilmente a causa di un’intossicazione alcolica. Sul posto sono intervenute anche diverse volanti della polizia.

Stabilizzato dal personale del 118, è stato issato sul piano strada di via Brigata Salerno tramite l’uso dell’autoscala alla quale è stata appesa la barella.

L’uomo, di circa 50 anni, è stato poi condotto al pronto soccorso del San Martino in codice giallo dall’ambulanza della Croce Rossa di Sturla. Le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione.