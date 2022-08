Università, sconti sulla terza rata per gli studenti caregiver

Genova. L’Università di Genova sconta del 30% la terza rata delle tasse universitarie a studenti-genitori, con figli fino a 36 mesi, e agli studenti-caregiver, che si occupano di familiari disabili.

L’Ateneo genovese ha approvato la modifica al Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari che partirà già dall’anno accademico 2022-23. Per accedere ai benefici è richiesta una situazione reddituale dei nuclei familiari dei richiedenti, attestata da ISEE-U/ISEE-UP, non superiore a 50 mila euro.

Il Comitato per le pari opportunità (CPO), che ha formulato la proposta appena approvata dagli organi di Ateneo, esprime “soddisfazione per l’introduzione dei benefici a favore degli studenti caregiver e genitori. Oltre ad attuare azioni importanti contenute nel Piano di azioni positive del Cpo e nel GEP, le misure appena introdotte intervengono positivamente nella direzione di un’università sempre più inclusiva delle disabilità e a misura di genitore”. Sarà compito del Cpo e degli altri organi posti a tutela della parità e della non discriminazione in Ateneo, monitorare nei prossimi anni l’andamento dei benefici a favore degli/delle studenti e studentesse caregiver e genitori e proporre, nel caso, ulteriori azioni e/o adeguamenti di quelli appena introdotti. (ANSA).