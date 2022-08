Un piccolo sguardo sul mondo dei libri: gli autori locali

In questo appuntamento con gli autori autoctoni ho deciso di puntare sul moderno perché è vero che nel nostro passato ci sono tantissime gemme da scoprire, ma nel presente ci sono tanti libri che meritano di essere letti!

“CONNESSIONE A RISCHIO”

Un giallo “nerd” godibile anche da chi non mastica molto il mondo informatico. Genova non è solo un paesaggio ma una protagonista silenziosa che si srotola sotto gli occhi dei lettori come una cartina ma che, se non foste di Genova, non vi lascerà sperduti. Descrizioni precise, personaggi brillanti in un giallo accattivante, contemporaneo e scorrevole- edito da Another Coffee Stories- che vi terrà incollati alle pagine.

“Un balzo e sono dentro. La porta si chiude e il treno comincia a muoversi. Avanzo tra la gente alla ricerca di un posto, tra i pendolari che stanno rientrando a casa.”

TRAMA

Gloria Ferrari è una solitaria, brillante, programmatrice di videogiochi che perde la testa per uno sconosciuto incontrato sul treno. Sfruttando le sue competenze informatiche la ricerca d’informazioni su quell’uomo la porterà in una realtà molto più pericolosa; come per i gialli che ama leggere la trama è complicata, ma senza la sicurezza di un lieto fine, come per i videogiochi che programma il rischio è alto, ma non si può mettere in pausa o tornare al salvataggio precedente in caso di fallimento.

Emanuela Mortari, genovese classe del’77, è una scrittrice e giornalista che ha collaborato sia con giornali e radio.

Un libro per i bambini

Ci troviamo davanti a due libri immancabili nelle librerie dei più piccoli, liguri o meno. Che siano storie divertenti o toccanti questi due libri sono perfetti per i più piccoli, soprattutto per via delle loro meravigliose illustrazioni.

Per i più piccini

“COME UNA STELLA CADENTE”

Una storia tanto delicata quanto toccante che, con la leggerezza di una sera d’estate puntellata di lucciole, ci farà capire il valore del coraggio, della speranza e della potenza dei desideri dei bambini. Edito da Picarona è una storia di cui innamorarsi dai 3 anni in poi.

“Lei, che fino a quel momento non aveva avuto la fiducia di nessuno, per la prima volta si sentì forte e sicura di sé. <Non so volare>, sussurrò, <ma riporterò tuo papà a casa>.”

TRAMA

La guerra è finita e i bambini sognano di veder tornare a casa i loro papà, ma uno tra loro fissa il cielo aspettando una stella cadente per esprime il più grande di desiderio: riavere suo padre. Ad accogliere questa preghiera è una lucciola che, però, non sa volare. La strada è lunga, gli uomini sono tanti, e il mondo è grande per una piccola lucciola; riuscirà a trovare il giusto papà e riportarlo a casa affidandosi solo alla sua luce?

Rino Alaimo, classe del ’82, è un brillante e delicato scrittore, illustratore e animatore. Il suo cortometraggio “Il bambino che amava la luna” è diventato il suo primo libro, seguito da “Come una stella cadente” e “La principessa del cielo” tutti editi da Picarona.

Per i più grandi

“SI FA PRESTO A DIRE ELEFANTE”

Un libro buffo, affascinante e divertente, che c’insegna come l’immaginazione non conosca limiti, nemmeno se sono grandi come elefanti! Edito da Rizzoli è un libro da sfogliare dai 5 anni in poi.

“Dj Fante si contraddistingue per gli occhiali a specchio, i vistosi tatuaggi e le zanne crisoelefantine con anellazzi d’oro.”

TRAMA

Quanti tipi di elefanti ci sono? Questo libro ci dice siano infiniti, non solo perché ci sono elefanti che sono stati la controfigura di Dumbo, elefanti poeti o l’ikeafante- che arriva tutto da montare- ma perché, in questa ricchissima guida, si contano elefanti invisibili e…quelli che non ci sono!

Sergio Olivotti è un grafico, illustratore, docente e autore edito da tante case editrici come Rizzoli, Sinnos, Lavieri e molte altre.

