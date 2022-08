Ufficiale, il nuovo presidente Amiu è Giovanni Battista Raggi: il ruolo in Fsu (Iren) e l’ex incarico per il Pd

Genova. Giovanni Battista Raggi è il nuovo presidente Amiu Genova. La nomina è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Subentra a Pietro Pongiglione che il 21 luglio scorso aveva presentato le sue dimissioni insieme al vice Pietro Moltini anzitempo rispetto alla naturale scadenza di mandato.

Laureato in economia, Giovanni Battista Raggi è dottore commercialista e revisore contabile. Socio senior di uno studio professionale cittadino, è consulente di primarie società e organizzazioni anche del terzo settore e no profit. In passato aveva rivestito anche il ruolo di tesoriere del Pd regionale.

L’ingresso nel board di Raggi era già stato reso noto un paio di giorni fa con la pubblicazione della nomina nell’albo pretorio del Comune. Il commercialista era già stato membro del collegio sindacale di Geam, controllata da Amiu e partecipata dall’Autorità portuale, che si occupa di gestione dei rifiuti in porto.

Non solo. Interessante anche il filo che lega tra Raggi e Iren in un avvicinamento tra le multiutilities partecipate sempre più stretto. Il neo presidente di Amiu è anche presidente del collegio sindacale di Fsu, la finanziaria attraverso la quale il Comune di Genova detiene la sua quota di partecipazione nella stessa Iren.

Contestualmente è stato nominato consigliere anche Antonio Oppicelli, avvocato e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che va a così a completare l’assetto di vertice Amiu Genova. Oppicelli è anche presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Fulgis, che comprende le scuole Grazia Deledda e Duchessa di Galliera e Deledda international school.

Rimangono in carica come consiglieri Giovanna Damonte, Federica Schiano e l’avvocata Simona Gagino.