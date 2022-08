Ucraina, il ringraziamento a Regione Liguria da parte dell’esarca apostolico in visita a Genova

Genova. “Vorrei ringraziarvi di cuore, a nome del nostro clero e dei nostri fedeli, di essere vicini all’indescrivibile dolore del popolo ucraino presente nella città di Genova e in tutta la Regione Liguria e di tutto il popolo rimasto in Ucraina”. Con queste parole il vescovo ucraino Dionisio Lachovicz, esarca apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia ha voluto ringraziare ieri i liguri a conclusione della Divina Liturgia pontificale celebrata nella chiesa di Santo Stefano a Genova con il vescovo di Genova Padre Marco Tasca.

L’esarca, al termine della celebrazione, ha consegnato una medaglia di pace del Vaticano all’assessore alle Politiche sociali, in rappresentanza di Regione Liguria, manifestando tutta la sua gratitudine per le iniziative messe in campo dalla prima accoglienza agli inserimenti scolastici dei minori profughi.

“C’è una luce di speranza anche per noi ucraini: è il modello Genova-ha dichiarato a margine padre Vitaly Tarashenko cappellano della comunità ucraina in Liguria- L’ auspicio è ricostruire presto e tutti insieme l’Ucraina proprio come è accaduto per il ponte”.

–