Ucraina, a Genova 5mila profughi: l’accoglienza del capoluogo ligure “fa scuola” in tutta Italia

Genova. È un segnale di forte accoglienza quello che arriva da Genova e dalla Liguria nei confronti della comunità ucraina in fuga dalla guerra. Nel capoluogo ligure ci sono circa 5mila cittadini ucraini, 6500 quelle in carico alle Asl in tutta la Liguria, ma ci sono anche diverse persone che stanno raggiungendo la Liguria da altri territori italiani.

“Stiamo notando alcuni movimenti verso la nostra regione – spiega padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina genovese – perché ha risposto molto bene ai bisogni delle persone. Questa settimana avremo in Liguria un vescovo ucraino, Dionisy Lakovic, arrivato da Roma perché ha sentito che la Liguria è molto ospitale e ha voluto vedere come sono organizzati i nostri centri di ascolto e di accoglienza. Il vescovo parteciperà alle liturgie di Sabato a Chiavari, Domenica a Genova e Lunedì a Savona”.

Intanto la comunità si prepara a far partire nuovi aiuti verso l’Ucraina. “ A Santo Stefano continuiamo ancora a raccogliere vestiti e oggetti di uso quotidiano – conclude Tarasenko – perché dopo l’ultimo carico per Karkhiv, che è arrivato a destinazione, adesso ne stiamo preparando uno per Odessa, che è l’altra città gemellata con Genova”.

La comunità ha ricevuto una donazione molto concreta, del valore di circa 26mila euro in buoni spesa, dal distretto 2032 del Rotary, che comprende la Liguria e il basso Piemonte.

“Quando c’era stata l’invasione dell’Ucraina abbiamo acceso un conto corrente per gli aiuti – ha spiegato Silvia Scarrone, Past governator distretto 2032 Rotary – ma siccome tra i fondi del Rotary c’è anche quello di risposta rapida ai disastri abbiamo pensato di attingere a questa sovvenzione, che è stata data erogata velocemente, per comprare circa 26mila euro di buoni spesa che abbiamo consegnato alla comunità ucraina del nostro distretto”.

“Il Rotary non è un’associazione di beneficenza – ha aggiunto Anselmo Arlandini, attuale governatore del distretto – ma cerchiamo di concretizzare le nostre azioni, e questa mi sembra la maniera migliore per farlo”.

Un segnale importante per la comunità in un momento abbastanza complesso. “Per noi questo aiuto è importante e arriva in tempo -ha spiegato padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina genovese – perché purtroppo le nostre risorse, raccolte con l’aiuto della Caritas e dalle associazioni di volontariato, si stanno esaurendo e siamo al limite, e questo è un aiuto efficace per le famiglie che ancora non riescono a sostenersi da sole”.