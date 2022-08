Ubriaca vuole prendere un taxi gratis: poi se la prende con i poliziotti e danneggia la volante: arrestata

Genova. I poliziotti l’hanno notata mentre insieme a un ragazzo molto giovane, risultato poi minorenne, si mostrava molto agitata alle 4 del mattino nella zona di via Novella.

La donna, un’italiana di 28 anni, aveva chiamato il taxi ma poi non voleva pagare la chiamata. All’arrivo dei poliziotti, chiaramente ubriaca, se l’è prima presa verbalmente con il ragazzo, anche lui sotto l’effetto di sostanze alcoliche, poi con i poliziotti dicendo che non voleva essere portata in questura.

Messa in macchina ha rotto un vetro in plexiglass e cercato di prendere a calci gli agenti. E’ stata arrestata per danneggiamento e resistenza.