Turismo, a Genova alberghi pieni anche a settembre “ma costi folli per le bollette”

Genova. “Benissimo” l’estate, “molto bene” anche settembre grazie al sempreverde Salone Nautico, con la fiduciosa speranza di una ripresa duratura del turismo congressuale dopo l’emergenza Covid. Mentre gli albergatori della riviera sorridono per un’estate da tutto esaurito, il bilancio è positivo anche per la città di Genova, anche se non mancano le note stonate. Perché i rincari sull’energia non potevano risparmiare le strutture che più di tutte consumano elettricità per l’aria condizionata.

“È da Pasqua che registriamo una grande affluenza di visitatori – spiega Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova -. Il tasso di occupazione delle camere è altissimo, siamo intorno al 90%. Da metà luglio, e in particolare ad agosto, si sono rivisti tanti stranieri. Nelle ultime settimane hanno superato nuovamente gli italiani, come succedeva prima del Covid. Arrivano soprattutto europei, come francesi e svizzeri, ma si sono rivisti un po’ anche gli americani. C’è interesse dal Nord Europa: Olanda, Danimarca e Paesi scandinavi, una tendenza positiva che si intravedeva già in passato e ora ha subito un’accelerazione. Mancano sempre i russi, ma alla fine sono stati compensati”.

Anche guardando oltre l’estate si respira ottimismo. “Negli ultimi giorni di agosto ci sarà un po’ di calo – prosegue Faziola – ma il Salone Nautico sta andando alla stragrande, abbiamo già tante prenotazioni. Gli espositori si sono mossi in anticipo. Ci sono ancora diverse camere disponibili, ma la tendenza è molto positiva”. In autunno, terminata la spinta della bella stagione, gli alberghi genovesi puntano sulla fascia business, un segmento che è venuto completamente a mancare negli anni della pandemia. Ma adesso gli ingredienti per ripartire ci sono: “Sono già previsti due o tre congressi importanti da qui a fine anno, le prospettive sono buone ma faremo i conti alla fine”.

E a proposito di conti, a spaventare sono quelli dell’energia. “Da un lato i ricavi crescono, ma dal punto di vista dei costi stiamo soffrendo – conferma il presidente di Federalberghi -. Il prezzo dell’energia è raddoppiato rispetto a maggio ed è 7 volte tanto rispetto all’estate scorsa, una follia. Questo ovviamente si ripercuote sui fornitori, tutti subiscono aumenti a valle”. In effetti, tra maggio e giugno 2021 l’indice Pun nazionale era pari a 8 centesimi a kilowattora, a giugno 2022 era 22 centesimi, a luglio 2022 addirittura 49 centesimi. “Oltretutto l’aumento più gravoso si è verificato nel periodo in cui c’è il picco dei consumi”. E i prezzi delle camere? “Cerchiamo di dare un colpo al cerchio e uno alla botte: abbiamo fatto qualche ritocco, ma senza esagerare per non perdere clientela”.

Nel frattempo, anche se è presto per elaborare previsioni, si lavora già sul lungo periodo. La categoria sta pianificando una serie di incontri con la nuova assessora al Turismo, Alessandra Bianchi: “Sarà un quinquennio importante, per Genova è il momento di fare il salto di qualità – commenta Gianluca Faziola -. Bisogna investire sul turismo culturale. Siamo convinti che l’offerta della città sia straordinaria ma ancora poco conosciuta. Forse c’è bisogno di un nuovo museo che racchiuda le eccellenze della città. La ricaduta di eventi come i Rolli days per noi è marginale. Secondo noi vanno bene le aperture straordinarie, ma servirebbe una fruibilità giornaliera”.