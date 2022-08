Tromba d’aria o downburst? Ecco cos’è stato a seminare distruzione nel Tigullio

Lavagna. Raffiche di vento violentissime, fino a 150 km/h sui crinali montuosi. Alberi caduti, tetti scoperchiati, cornicioni crollati, stabilimenti balneari spazzati via in pochi secondi. Il tutto durante un temporale breve ma intensissimo che ha scaricato al suolo pioggia e grandine, aggiungendo ulteriore devastazione. Quello che è successo stamattina nel Tigullio non è facile da spiegare in termini meteorologici. Proviamo a fare chiarezza.

Diversi sindaci del territorio, tra cui Valentina Ghio a Sestri Levante, hanno attribuito i danni registrati nei loro comuni a una “tromba d’aria”. Eppure al momento non risultano foto o video in cui venga mostrato il tipico cono. Il fenomeno sembra rientrare piuttosto nella definizione di downburst, termine inglese che indica correnti discensionali molto forti che raggiungono il suolo e si espandono violentemente in tutte le direzioni con raffiche di vento che superano abbondantemente i 100 km/h. Tecnicamente, invece, la tromba d’aria è un vortice d’aria che si sviluppa dalla base di un cumulonembo e giunge a toccare il suolo.

“In generale è giusto parlare di downburst quando le raffiche sono lineari e interessano una zona ampia. Se non ci sono prove fotografiche in cui si riconosce il cono, di solito questo tipo di danni si attribuisce a un downburst – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet, che abbiamo contattato per vederci chiaro -. Tuttavia non possiamo escludere al 100% che all’interno di quel temporale, nato da una supercella e quindi provvisto di rotazione, ci sia stato qualche vortice. Non si può escludere che a livello locale, anche per brevi momenti, si possa essere sviluppato un tornado, che potrebbe essere stato immerso nelle precipitazioni e quindi non visibile”.

Il dubbio, insomma, non è completamente risolto, anche se la dinamica dei fatti e l’assenza di trombe d’aria nei video circolati online inducono a propendere per l’ipotesi del downburst. Termine un po’ ostico che abbiamo deciso comunque di adottare nelle notizie di queste ore, dopo esserci consultati con altri esperti in materia. Del resto non si tratta affatto di un fenomeno nuovo in Liguria.