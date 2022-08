Treni, guasto sulla linea La Spezia Genova: ritardi fino a 150 minuti e bus sostitutivi

Aggiornamento 0re 10,15 – L’intervento di ripristino è ancora in corso. Per i treni a lunga percorrenza e gli intercity si calcolano ritardi ora arrivati fino a 150 minuti, mentre per i treni regionali sono scattate le sostituzione via bus: Trenitalia ha attivato un servizio spola con bus tra Nervi e Recco a supporto dell’offerta ferroviaria.

Aggiornamento ore 9.15 – Il traffico è fortemente rallentato, ancora in corso l’intervento dei tecnici.I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 75 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FA 8551 Genova Piazza Principe (7:38) – Roma Termini (11:32)

• IC 658 Livorno Centrale (5:25) – Milano Centrale (10:00)

Genova. Inizio di giornata in salita per i pendolari liguri che dalle 6.52 di questa mattina sono alle prese con un guasto sulla linea La Spezia Genova che sta provocando ritardi e cancellazioni.

Secondo quanto riportato da Trenitalia il problema deriverebbe da un guasto ai sistemi di gestione della circolazione, tra Recco e Genova, in particolare al sistema al sistema di distanziamenti. Attivato sin da subito l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico.

Alle ore 8 l’intervento era ancora in corso: i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

