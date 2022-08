Tragedia sulla crociera, dall’autopsia la verità sulla morte di Modestino Vespa

Genova. Un infarto, come inizialmente avevano spiegato le autorità, oppure una caduta fatale? Sarà l’autopsia, effettuata ieri, a stabilire quale sia stata la causa effettiva della morte di Modestino Vespa, 35 anni molisano, deceduto lunedì mattina a bordo della crociera Msc Meravigliosa, poco prima dello sbarco in porto a Genova.

Il 35enne si trovava sulla nave in crociera nel Mediterraneo insieme alla fidanzata. La vacanza era quasi giunta al termine. La donna ha detto di averlo visto cadere a terra. La missione del 118, allertato dal personale di bordo, era scattata per non per “arresto cardiocircolatorio” ma per “altra patologia”. Sul posto era intervenuta anche la polizia di Stato.

Modestino Vespa era un ingegnere di Pesche, piccolo comune della provincia di Isernia dove la comunità è rimasta letteralmente sconvolta dalla notizia del decesso. La sindaca di Pesche ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi estivi che erano in programma.

Ieri la madre e la sorella dell’ingegnere sono arrivate a Genova per effettuare il riconoscimento della salma e far procedere all’esame autoptico in seguito al quale potrà scattare anche il via libera per il trasferimento del corpo di Modestino Vespa in Molise e quindi i funerali.

La risposta che arriverà dagli esami dei medici non è cosa da poco. In caso si sia trattato di una caduta, e non di un infarto o di altro malore improvviso, scatterebbe l’assicurazione prevista dalle compagnie navali per gli incidenti a bordo. Si tratterebbe di una cifra considerevole, di certo non sufficiente a lenire il dolore dei familiari, ma sicuramente commisurata alla perdita di una vita giovane e nel pieno della carriera. Diverso l’esito se invece la morte di Modestino Vespa è stata cagionata da un infarto o un aneurisma.