Traffico, sabato da “bollino nero” sulla rete autostradale: a Genova 45mila passeggeri in porto

Genova. C’è solo un giorno da “bollino nero”, quest’estate, secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia relative al traffico sulla rete nazionale e quel giorno è proprio domani, sabato 6 agosto, specialmente nelle ore del mattino.

Queste le ore in cui si concentreranno, secondo le stime, gran parte delle partenze vacanziere e quindi si avrà un flusso straordinario di mobilità dai grandi centri urbani in direzione di mari e monti.

Genova è un caso a parte, perché pur essendo un centro urbano – con traffico in uscita – è però anche lo snodo di traffico “incoming” sia per le due riviere sia per l’accesso delle auto verso il porto passeggeri e di flusso in uscita.

E quella di domani, sabato, sarà una delle giornate più intense per la stazione marittima con 18mila vetture in transito tra arrivi e partenze e fino a 45mila persone tra traghetti (sette quelli in banchina) e crociere (tre).

Cantieri Aspi (quasi) tutti rimossi. Sulla rete autostradale i cantieri sono stati in gran parte rimossi per agevolare gli spostamenti ma restano alcuni ostacoli specialmente per la direttrice Genova – Nord Italia, tutti sulla A7: il cantiere sul viadotto Fondega III sulla Genova Serravalle in direzione Milano, tra Bolzaneto e Busalla, quello sul viadotto Isolabona, tra Busalla e Ronco Scrivia e poi altri restringimenti di carreggiata tra Ronco e Isola.

Sulle restanti direttrici in Liguria Autostrade prevede comunque tempi di percorrenza di molto superiori alla media specialmente nelle ore del mattino, dalle 7 alle 13.

I ragionamenti alla base delle partenze intelligenti suggerirebbero dunque, domani, di non utilizzare la rete autostradale se non strettamente necessario.

Ricordiamo inoltre che a cavallo di Ferragosto il nodo genovese sarà interessato da un doppio cantiere nei pressi del casello di Genova Ovest: da un lato la sistemazione delle nuove barriere tra le due carreggiate sulla rampa che porta allo svincolo dall’altra i lavori di adeguamento antincedio per la galleria San Bartolomeo, quella immediatamente successiva alla barriera autostradale.

I cantieri saranno portati avanti a mezza galleria operativa durante il giorno, in modo da non interrompere la viabilità che sarà garantita su una corsia. In fascia notturna, vale a dire tra le 22 di sera e le 6 del mattino, il casello resterà però chiuso solamente in entrata.