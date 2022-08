Lunghe code e rallentamenti tra Genova Est e Ovest, al via il week-end da ‘bollino nero’ per il traffico

Genova. Traffico intenso, code e rallentamenti. Si apre così il week-end sulle strade e autostrade genovesi.

Per questo sabato e domenica è previsto un grande afflusso di passeggeri al porto di Genova. Proprio a partire da questa mattina infatti è prevista la concentrazione maggiore di traffico per la stazione marittima che vedrà in tutta la giornata un transito di 18mila vetture in transito tra arrivi e partenze e fino a 45mila persone tra traghetti (sette quelli in banchina) e crociere (tre).

Le auto in transito potrebbero causare intasamenti soprattutto in corrispondenza degli imbarchi/sbarchi dei traghetti e della contemporanea presenza di 3 navi da crociera.

Al momento si registra traffico intenso sulla A12, Genova-Rosignano Marittimo, tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7, in direzione Genova.

Code anche tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, già a partire dalle 7 di questa mattina.

Notizia in aggiornamento