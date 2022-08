Toti: “Siamo una superpotenza del turismo ma se ne parla troppo poco”

Genova. “La più grande industria italiana? Il turismo”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria e del partito Italia al Centro, nel PunToti, la sua rubrica sui social.

“Vi siete chiesti perché la Germania cresce meno dell’Italia? Perché la nostra stagione turistica, che sta andando molto bene, aiuta evidentemente i conti degli italiani e quindi anche la ricchezza delle famiglie e l’occupazione. Il nostro Paese è una superpotenza per quanto riguarda turismo, cultura, agroalimentare ma se ne parla troppo poco“.

“In Liguria ci siamo impegnati per sostenere questo settore, con il patto per il lavoro nel turismo, con la formazione professionale mirata che prepara i nostri giovani a lavorare sulle navi da crociera, e anche incentivando le assunzioni di lavoratori stagionali. E non è un caso che la stagione turistica in Liguria stia scalando tutte le classifiche e ci sia il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive”.

“Turismo, cultura e agroalimentare sono temi che vanno messi al centro delle politiche di governo – ha concluso Toti – perché possono creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quello che gli altri raccontano, in Liguria lo abbiamo già fatto”.