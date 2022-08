StreetFoodFest, torna al Porto Antico dal 31 agosto al 4 settembre

Genova. Torna l’evento StreetFoodFest al Porto Antico con si intende celebrare i piccoli produttori locali e le aziende agricole con la cucina di strada e la sua cultura gastronomica. Cinque giorni dedicati alla sostenibilità e al cibo di strada del nostro territorio.

Dal 31 agosto al 4 settembre, la Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova si trasforma nell’ormai tradizionale food market dedicato quest’anno alla sostenibilità e ai piccoli produttori locali, con 33 proposte gastronomiche d’eccellenza in perfetto stile street food. Tante conferme, come la collaborazione con Eataly Genova, e tante novità.

StreetFoodFest, giunta alla sesta edizione, propone una selezione di ingredienti locali da piccoli produttori, ricette e, soprattutto, chef. La formula rimane invariata e, a oggi, innovativa quando si parla di street food: chef e piccoli produttori si cimentano nell’esperienza del market, proponendo un’offerta varia, esclusiva e gourmet.

Infatti, come ogni anno dal 2015, i ristoratori tradizionali studiano una proposta gastronomica particolare dedicata alla tradizione del cibo di strada: ricette tipiche, creazioni ad hoc e proposte uniche, dalla terra al mare, dalla tradizionale produzione regionale alla cucina fusion di ricerca.

“Come per gli anni precedenti, abbiamo prestato particolare attenzione alla scelta dei ristoratori partecipanti, e alle aziende produttrici locali – racconta l’organizzazione – poiché è ormai evidente come la cucina di strada possa diventare sinonimo di mangiar sano e di qualità. La proposta gastronomica è incentrata su alcune ricette tipiche della tradizione ma anche per il primo anno una ricca proposta etnica e vegan, naturalmente in pieno rispetto della filosofia “street”.

Per l’edizione 2022, saranno 32 gli stand presenti: vincente si è dimostrata essere la formula a gettone, da cambiare alla cassa, per poter così assaggiare un po’ di tutto evitando le code.

Molti genovesi e liguri ma anche molti chef etnici e pasticceri, per la prima volta ospiti di questa edizione. Non soltanto ristoratori ma anche bar tender ed esperti tra i banchi del market: resident dalla prima edizione, Les Rouges con lo spritz genovese e il Gradisca Cafè con tanti ospiti dai migliori cocktail bar. Riconfermato anche Tazze Pazze per il caffè gourmet specialty e con la novità del cold brew, un caffè estratto a freddo.

Poi, largo agli chef e alle loro creazioni: Eataly unita a il ristorante Il Marin con lo chef Marco Visciola e le sue creazioni innovative, Sale e Dede, Tiflis che quest’anno ci stupirà con una proposta di pesce, Rossocarne con lo street food a base di Cabannina. Presente con un’offerta 100% nostrana, Roberto Panizza e il suo Il Genovese, reduce dal Campionato del Mondo di Pesto al Mortaio e con la novità Pokè Makaja. Spazio alla pizza gourmet de Lo Scalo e di Matteo Moretti.

StreetFoodFest anche quest’anno c’è uno stand tutto VEGAN con le ragazze di JaaNù Gastronomia Vegana e con i deliziosi burger di Groove, in collaborazione con Planted. Presenti anche tante altre proposte vegetariane e vegane in moltissimi stand, dalle pokè vegan e gluten free di Makaja, agli involtini di Ruben passando dall’ormai celebre gelato cremoso alla sacher di Viganotti.