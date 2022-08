Terzo Valico, scavi completati all’81%: nei prossimi mesi al via l’armamento delle gallerie

Genova. È arrivato quasi all’81% lo scavo delle gallerie del Terzo Valico e nei prossimi mesi inizieranno i lavori di armamento della linea. Lo ha annunciato Calogero Mauceri, commissario straordinario dell’opera, a margine della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione delle aree interessate dalla riattivazione della linea del Campasso.

“Sono stati scavati quasi 81 chilometri di gallerie – ha detto Mauceri -. Ne rimangono 16 ed entro ottobre-novembre verrà abbattuto il diaframma della galleria di Fegino, quindi avremo sia a Nord che a Sud 22 chilometri di linea. Questo consentirà di mettere in opera una metodologia di lavoro per cui, mentre alcune imprese sono ancora impegnate nello scavo, si iniziano i lavori di armamento che ci dovrebbero assicurare una tempistica assolutamente coerente coi tempi del Pnrr“. La data prevista per il completamento dei lavori rimane dicembre 2024.

Procedono anche i lavori per il nodo ferroviario, l’insieme di interventi che consentirà di separare i treni locali da quelli a lunga percorrenza. Ad oggi sono state completate le gallerie San Tomaso, Colombo e Polcevera, mentre restano da completare la bretella Voltri-Fegino e il collegamento per i treni merci che percorreranno il Terzo Valico attraverso la riattivazione della linea del Campasso.

Sullo sfondo restano le incertezze sui tempi di realizzazione del quadruplicamento Milano-Tortona, fondamentale per far sì che il Terzo Valico non si trasformi in un collo di bottiglia, con l’ipotesi che la velocità in quel tratto venga ridotta a 160 km/h. Il ministro Enrico Giovannini, presente alla firma del protocollo, non entra nei dettagli tecnici ma assicura: “La velocizzazione è uno degli elementi cruciali di tutti gli interventi che stiamo facendo. Non c’è dubbio che il potenziamento della linea cambierà il modo di muoversi delle persone che percorrono la tratta Genova-Milano con una riduzione dei tempi di percorrenza di 60 minuti”.

Per il presidente Giovanni Toti l’avanzamento degli scavi del Terzo Valico all’81% “è un bel segnale: i lavori sono arrivati ormai quasi al completo e tra poco cominceranno quelli all’interno delle gallerie per poterci far passare effettivamente i treni. Così come è importante che si sia sbloccato il nodo ferroviario di Genova: in questo caso l’unificazione dei due appalti ha portato una semplificazione decisiva”.