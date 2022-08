Tentata violenza sessuale a San Teodoro: donna inseguita fino al portone di casa

Genova. Ancora una tentata aggressione a scopo sessuale a Genova. A denunciarla è stata una donna di 52 anni, residente in via Ferrara, sulle alture di San Teodoro.

La vittima, che ha sporto denuncia questa mattina in questura, ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto, identificato come straniero, mentre tornava a casa intorno all’una e mezza.

Secondo la versione fornita dalla donna, l’uomo si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi, dicendole: “Vieni qua, vieni qua”. La 52enne, spaventata, si è messa a correre verso il portone mentre il molestatore la inseguiva. La violenza poi non si è consumata perché la vittima è riuscita a chiudergli il portone in faccia, poco prima che potesse entrare.

La donna, spaventata per l’accaduto, ha chiamato subito i figli e solo in un secondo momento la polizia. Per questo gli agenti delle volanti, dopo aver ispezionato tutto il circondario, non sono riusciti a rintracciare il responsabile.