Tende in spiaggia a Voltri, interviene la polizia locale. Fontana: “Situazione critica”

Genova. “Situazione critica sulla spiaggia. Il week-end a ridosso del Ferragosto crea problemi maggiori sulla gestione della sicurezza lungo l’arenile voltrese” scrive sulla propria pagina Facebook, Lorella Fontana presidente del municipio Ponente.

E prosegue: “Stiamo facendo il massimo, in costante contatto con la Polizia Locale, in queste settimane in una situazione purtroppo compromessa e fuori controllo da troppi anni. Il nostro impegno è che da settembre saremo volti a lavorare per risolvere strutturalmente il problema per la prossima estate. Si ringraziano gli agenti delle pattuglie PL per la loro collaborazione ed il Comando”.

Infine conclude: “Ricordo altresì che per problemi di ordine pubblico la competenza è delle Forze dell’ordine il cui input dipende dalla Prefettura. Questa mattina attorno alle ore 11 si è avuto un intervento da parte della Polizia Locale che ha fatto smontare alcune tende presenti dietro alla Pam, sono state altresì elevate sanzioni per utilizzo barbecue nell’area dietro la Caserma dei Carabinieri, così come sono state date altre 4 sanzioni per presenza tende”.