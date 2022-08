Temporale nella notte porta acqua e fresco: una “manna” dal cielo per Genova e dintorni

Genova. In altri tempi e stagioni i 62,6 millimetri registrati dalla stazione Arpal di Valleregia, in alta Valpolcevera, sarebbero stati un dato trascurabile. Ma oggi, in piena siccità e alle prese con un caldo senza precedenti, il temporale che ha investito Genova (in particolare l’entroterra) e buona parte del Tigullio rappresenta qualcosa cui guardare con gratitudine.

Si è trattato di un nucleo nato in serata in Piemonte, grazie all’entrata di aria più fredda in Pianura Padana, e sconfinato poi in Liguria, dove a tratti ha acquistato ulteriore energia dal mare “bollente”. Tutto concentrato tra le 3.00 e le 6.00 del mattino e accompagnato da forti raffiche di vento che hanno fatto sbattere le molte finestre aperte per cercare scampo alla calura notturna.

La quantità di pioggia caduta non è stata sufficiente a spegnere l’allarme siccità, ma ha dato un po’ di sollievo al suolo arido, almeno nelle zone più interne: in un’ora sono stati accumulati 53,8 millimetri a Mignanego, 49,8 millimetri a Serra Riccò, 45,8 millimetri a Sant’Olcese. A Genova gli unici dati di rilievo sono quelli delle vallate: 37,4 millimetri a Pontedecimo, 34,6 millimetri sul Geirato. Il momento di pioggia più intenso è stato registrato alle 4.10 a Campo Ligure con 18,1 millimetri in un quarto d’ora.

Quanto basta per far scendere la temperatura sotto i 20 gradi, almeno in alcuni quartieri: la minima più bassa registrata a Genova è quella di Premanico (18,2 gradi) seguita dalla stazione del Castellaccio (18,3 gradi) mentre il centro funzionale della Foce non è mai andato sotto i 20,5 gradi e già alle 8.00 del mattino è risalito oltre i 23 gradi. Valori comunque inferiori rispetto a quelli registrati negli scorsi giorni.

Secondo le previsioni Arpal, da metà giornata saranno probabili nuovi fenomeni temporaleschi nell’interno con possibile estensione sulla costa. Temperature in calo sui versanti padani, mentre sulla costa affluirà aria calda dai monti. L’umidità si manterrà sui valori medi, ma il disagio per caldo rimarrà ben percepibile.