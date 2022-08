Tatuatore genovese punta al Guinnes World Record: “Tatuerò no stop per 65 ore per battere un russo”

Genova. “Ho sempre voluto battere un Guinnes World Record e mi sono detto, perché non provarci con il mio lavoro? Mi sono allenato per cinque mesi per raggiungere la migliore fisica e mentale e per non fallire e adesso sono pronto”.

Gianni Vassallo, genovese, è un tatuatore dal 2011 ed è conosciuto soprattutto per le sue creazioni in stile realistico. Il suo studio, Gold Ink Tattoo, si trova in vico Tana, dietro via Balbi. Oltre all’attività in negozio è molto attivo anche sui social: 65mila follower su Instagram, più di 10mila sul suo canale Youtube, e poi Facebook, TikTok e Twitch.

“Il 5, 6 e 7 di agosto affronterò un Guinness World Record, ufficiale – racconta – la prova consiste nella sessione più lunga di tatuaggio su più persone, e io ne tatuerò 14, amici e conoscenti che si sono messi a disposizione”.

“Il record attuale lo detiene un ragazzo russo che ha tatuato per 60 ore e 30 minuti, prima di lui il record era detenuto da un italiano e un po’ per etica non me la sentivo di strappaglielo”, spiega Vassallo che punta a 65 ore di tatuaggio no stop.

L’idea di battere un record nasce prima del Covid, poi tutto si ferma, per un paio d’anni ma con l’arretramento della pandemia e il ritorno alla vita normale a Vassallo torna anche la voglia di mettersi alla prova.

Lo fa scrivendo all’organizzazione che gestisce il GWR e scopre che, partecipare è (anche) una questione di business. “Mesi e mesi per ottenere una risposta a una mail, ovviamente ricevono moltissime candidature e poi 800 euro solo che per avviare la comunicazione” racconta il tatuatore.

Per andare avanti l’iter Giovanni Vassallo si trova a pagare un’altra cifra (top secret, per ora) ma decide che “è un investimento da fare per realizzare un sogno, e mi hanno già detto che non è neppure detto che mi inseriranno nel famoso libro, forse avrò solo un certificato”.

Dal 5 al 7 agosto nello studio di vico Tana si susseguiranno amici, collaboratori e le persone che si faranno tatuare. Il concorrente potrà fermarsi per un massimo di 5 minuti all’ora, cumulativi. “Quindi se vado dritto per quattro ore, poi posso stopparmi per 20 minuti).

La maratona a colpi di aghi e inchiostro si svolgerà anche in diretta sui social di Giovanni Vassallo.