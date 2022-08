Taekwondo, sono genovesi i due nuovi campioni europei per club

Tallin. Due titoli conquistati ai campionati europei per club svoltosi dal 22 al 24 agosto a Tallin, in Estonia. Riccardo Pastore e Virginia Lampis, cadetti della Scuola Taekwondo Genova, hanno infatti vinto le rispettive categorie, chiudendo in bellezza una stagione 2022/23 che li aveva già visti mettersi al collo la medaglia d’oro ai campionati italiani e rappresentare l’Italia ai recenti mondiali under 15 di Sofia (Bulgaria).

Pastore ha vinto nella categoria 49 kg maschili, superando gli avversari di Germania, Francia e Grecia, mentre Lampis ha trionfato tra le 33 kg femminili, battendo le atlete di Ucraina, Francia e Lituania. La gara di Tallin metteva in palio, per gli atleti finalisti, anche un pass in vista dei prossimi campionati Europei di categoria, in programma a Malta a fine novembre. L’occasione, per Pastore e Lampis di vestire nuovamente la divisa azzurra e mettersi alla prova in un contesto internazionale. Con loro ci sarà anche Anna Fossaceca, Lanterna Taekwondo, che ha ottenuto l’argento tra le 47 kg, dopo aver superato le avversarie da Ucraina e Spagna, si è infatti arresa alla forte avversaria spagnola in finale. Per tutti e tre, ora l’obiettivo saranno gli Europei di fine novembre da disputare con la Nazionale italiana, cercando una medaglia che, a Sofia, avevano mancato per un soffio (Lampis sconfitta agli ottavi di finale, Pastore e Fossaceca ai quarti, incontro valevole per una medaglia).

Per la Scuola Genova, per l’occasione guidata dalla maestra Pirino, sono arrivati anche le medaglie di bronzo di Stefano Maggiolo, Martina Fantoni, Nicole Masala e Danylo Kodhakivskyi, oltre all’argento ottenuto tra i Kids da Alessandro Carta. Si fermano invece prima del podio gli altri atleti genovesi in gara, Lucrezia Maloberti, Filippo Maria Lampis, Tommaso Zaino, Nicolò Rebolino, Filippo Patri e Alice Rubba. Gli europei per club chiudono una stagione agonistica 2022/23 davvero rosea per il taekwondo ligure, che ha ottenuto medaglia in tutti i maggiori appuntamenti nazionali, piazzando almeno un atleta sul podio ai campionati italiani Cadetti, Junior e Senior.

Spedizione genovese a Tallin, da sinistra: maestro Terrile, Fossaceca, Maloberti, Rubba, maestra Pirino, Masala, Rebolino, Patri, Maggiolo

Alessandro Carta con la medaglia d’argento

Virginia Lampis con la medaglia d’oro conquistata a Tallin

Pastore, corazza rossa, esulta dopo la vittoria