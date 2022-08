Superbonus e l’incognita elezioni: le proposte dei partiti tra estensioni e nuovi limiti

Genova. La fulminea caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi dello scorso luglio ha lasciato in sospeso diverse ‘pratiche’ che negli ultimi mesi avevano arroventato il dibattito pubblico, generando attesa per dei provvedimenti definitivi. O per lo meno più chiari. Tra queste anche la gestione del ‘Superbonus 110 per cento‘ e tutto il complesso pacchetto di agevolazioni e incentivi legati all’edilizia avviato dall’amministrazione Conte ma successivamente messo in discussione proprio dall’ultimo governo.

Un tema, quello dei bonus, che ha creato contrapposizioni anche durissime tra i partiti che allora sostenevano l’esecutivo e che oggi si trovano in competizione elettorale. E allora potrebbe essere utile cercare di capire quali sono le prospettive elaborate dai partiti (se ci sono) su un tema che per la Liguria riguarda quasi duemila cantieri, per un valore di oltre 300 milioni di euro, e che a livello nazionale ha cubato quasi 40 miliardi di detrazioni future che saranno coperte dalle casse statali. Non proprio briciole quindi.

La proposta più ‘espansiva’ oggi sul tavolo arriva dal Movimento 5 Stelle, che fu promotore della misura. Le linee di intervento sarebbero essenzialmente due: la prima vorrebbe rendere i vari bonus edilizi, tra cui anche il Superbonus 110, strutturali e cioè non più misure eccezionali una tantum con limiti temporali definiti ma fisse. Una stabilizzazione che permetterebbe “la pianificazione degli investimenti sugli immobili e continuare a migliorare i livelli di risparmio energetico e di conseguenza risparmiare sulle bollette”, come si legge nel programma elettorale del M5s. Inoltre i pentastellati propongono l’allargamento del sistema della cessione dei crediti anche ad altri settori oggi impantanati dalla mancanza di liquidità e che necessiterebbero investimenti, come per l’agricoltura e la riconversione green di impianti produttivi.

Più cauta la posizione del centrodestra, che all’interno della coalizione ha determinazioni piuttosto eterogenee. Per quanto riguarda i vari bonus edilizi, nel programma sottoscritto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati viene assicurata la salvaguardia delle situazioni in essere, e un riordino dei vari incentivi. Nello specifico la Lega propone di garantire “l’accesso all’agevolazione fiscale di tutti i soggetti che hanno maturato il diritto al Superbonus” ma allo stesso tempo rivedendolo in modo da contenere in qualche modo gli oneri a carico dello stato. Secondo Forza Italia, la normativa andrebbe si razionalizzata ma anche semplificata rendendola in qualche modo strutturale al settore dell’edilizia.

Meno definita per il momento la posizione della coalizione del centrosinistra, capitanato da un Partito Democratico fino ad oggi, su questo tema, allineato alle posizioni dello scorso governo, come lo è di fatto il ‘Terzo Polo’ formato da Italia Viva e Azione. Nel patto sottoscritto da Letta e Calenda il 3 agosto (poi scioltosi rapidamente sotto il caldo sole agostano) era compreso un riferimenti al Superbonus, inteso come misura da correggere “in linea con gli intendimenti tracciati dal governo Draghi”: fu proprio Mario Draghi a ricordare come, dal suo punto di vista, il problema di questi bonus era il meccanismo della cessione del credito che da un lato aveva prestato il fianco a truffe e dall’altro aveva mandato in tilt il sistema esponendo imprese e banche.