Genova. Chi ha detto che al mare ci si rilassa? Non certo un bagnante della spiaggia di Sturla, che se decide di fare un tuffo o due passi sul bagnasciuga deve prestare attenzione a dove mette i piedi per evitare di imbattersi nei cavi ‘ad inciampo’ che in queste settimane stanno creando disagi e non pochi malumori.

Parliamo della spiaggia ovest, vale a dire quella a destra della foce dello Sturla, dove esattamente in corrispondenza dell’accesso pedonale di via del Tritone due grossi tubi emergono dalla sabbia dell’arenile a pochi centimetri dalla superficie del mare per poi proseguire vero il largo. Dopo aver raccolto alcune segnalazioni siamo andati a verificare, trovando la situazione che abbiamo poi documentato con video e foto: i due tubi escono paralleli dal fondale, per poi separarsi dopo pochi metri, ma entrambi comunque in direzione del mare aperto. Il primo tratto è a pochissima distanza dalla battigia, tanto che i due tubi neri risultano essere letteralmente in mezzo ai piedi dei bagnanti. Uno in particolare, prima di scomparire nella sabbia, compie un piccolo arco arrivando esattamente ad altezza ‘mezza tibia’, creando particolare pericolo per gli ignari passanti.

Nel primo tratto, inoltre, proprio questo cavo ha perso parte di quella che sembra essere una guaina protettiva composta da “gusci” in gomma dura sistemati ad incastro: i pezzi ancora attaccati al cavo, per la loro rigidità, sembrano aumentare il rischio di inciampo, mentre alcuni di loro giacciono sul fondo del mare, insieme ai bulloni che avrebbero dovuto assicurarne la tenuta.

La passeggiata ad ostacoli sul bagnasciuga

Come dicevamo, dopo aver dato fastidio a sufficienza, i due tubi neri spariscono verso gli abissi. E, pare, nessuno sappia dove vadano e da dove vengano. Dopo il nostro sopralluogo, infatti, abbiamo contattato l’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi, convinti che si trattasse dei famosi mega cavi internet posizionati la scorsa primavera proprio a Sturla, per collegare Genova alla altrettanto mega rete che circumnaviga l’Africa e che ha fatto di Genova “uno dei principali porti digitali d’Europa“.

I cavi emersi della spiaggia di Sturla

Tutto ci sembrava portare a loro: spiaggia, posizione, dimensione e fattezze del cavo (come documentato anche dalla stessa pagina del sito web del Comune di Genova, dove vengono riportate “le spettacolari operazioni di sistemazione sul fondale del primo dei due cavi sottomarini“) ma evidentemente ci sbagliavamo. Dopo la richiesta di chiarimenti, infatti, la risposta arrivata agli uffici del Comune è stata laconica: “Non sembra essere uno dei cavi Telecom: il cavo Equinix 2Africa è sepolto a 2 metri di profondità sotto il fondo marino“. Risposta alla quale lo stesso Piciocchi ha replicato con l’intenzione di voler fare chiarezza. Anche il presidente del municipio Federico Bogliolo ha assicurato che si attiverà per capire cosa è successo e trovare una soluzione.

Nel frattempo i due cavi ‘orfani’ restano in balia dei marosi, continuando a minacciare piedi e caviglie dei bagnanti: chiedendo informazioni ad un bar della zona, infatti, gli esercenti ci hanno riferito di aver raccolto numerose lamentele e che addirittura una persona sarebbe rimasta ferita tanto da dover chiamare un’ambulanza. Un episodio però che al momento non siamo riusciti a verificare, ma che, nel caso, aggiungerebbe una nota amara alla situazione.

E così dopo i cinghiali borseggiatori e anche ‘morsicatori’, la spiaggia di Sturla si candida ad diventare una delle più insidiose del paese. Restano i dubbi e le perplessità: le uniche certezze sono che ad oggi quella spiaggia, una delle poche libere della città e in città, frequentatissima in questi giorni, resta deturpata, inquinata (dove sono finiti i gusci mancanti?) e pericolosa.