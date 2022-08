Strappa la collanina a un passante in corso Italia ma la “vittima” non ci sta: lo insegue e riempie di botte

Genova. Weekend impegnativo per i carabinieri del comando provinciale di Genova che hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga: in tutto sono state 3 le persone arrestate e 8 quelle denunciate.

Tra gli episodi, una tentata rapina nei pressi di una discoteca in corso Italia. Un 30enne ha strappato dal collo di un passante una collana d’oro ed è fuggito. La “vittima”, però, non si è data per vinta: ha iniziato a rincorrere il ladro e una volta raggiunto ne è scoppiata una rissa. A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente proprio l’arrivo dei carabinieri, che hanno denunciato il malvivente.

Denunciato per furto con strappo anche un minorenne. Il giovane, in via XX Settembre, ha rubato una collana in oro dal collo di un genovese ed è scappato ma è stato individuato e fermato subito dopo dai carabinieri. Perquisito è stato trovato in possesso di un’ulteriore collana, di un telefono cellulare e 200 euro, presumibile provento di altri reati.

Nel corso del fine settimana arrestato un 20enne, tunisino, per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 250 euro.

Arresto anche per un 35enne genovese per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato riconosciuto da una pattuglia dei carabinieri mentre passeggiava liberamente in centro senza un regolare permesso. Perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

E poi a Sestri Levante arresto di un 20enne, ecuadoriano, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni. In stazione, invitato a scendere dal treno giunto a fine corsa, ha aggredito prima il capotreno e poi i carabinieri intervenuti sul posto. Aveva anche della droga con sé.