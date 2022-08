Strage sfiorata a Santa Margherita: palma di dieci metri si spezza e cade nel parco

Santa Margherita. Un rumore improvviso e poi lo schianto al suolo in mezzo alla piazza pubblica. Questo è quanto successo questa notte a Santa Margherita dove una grande palma di circa dieci metri di altezza ha ceduto sotto il peso di se stessa, spezzandosi e finendo a terra.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte all’anfiteatro Bindi poco dopo le 22: fortuna ha voluto che in quel preciso instante non stesse passando nessuno, cosa che ha evitato ferimenti anche gravi vista l’entità della grande pianta. Solitamente la piccola arena in mezzo al parco è molto frequentata anche in orari serali.

La zona è stata recintata e in mattinata la palma sarà sezionata e rimossa. In zona anche una famigliola di cinghiali per nulla impressionata. Duri invece i commenti di alcuni passanti, come riporta Levante News: si chiedevano se in una zona dove avvengono anche manifestazione, data la situazione delle palme, non avvenga un monitoraggio costante. L’ufficio tecnico del Comune di Santa Margherita sta lavorando per capire cosa è successo, mentre l’amministrazione civica ha richiesto un report esteso a tutte le piante della zona per capirne lo stato di salute.