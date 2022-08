Strada del Turchino, auto finisce fuori strada: i vigili del fuoco la recuperano nel bosco

Genova. Incidente la scorsa notte sulla strada statale del Turchino: per cause da accertare l’auto guidata da un uomo è uscita fuori strada finendo in una scarpata.

Nessuna conseguenza per il conducente, che ha lasciato da solo l’abitacolo ed è uscito pressoché illeso, rifiutando il trasporto in ospedale.

Questa mattina poi la squadra di Multedo dei vigili del fuoco, con l’appoggio dell’autogrù giunta dalla sede centrale, ha provveduto al recupero del veicolo finito nel bosco.

Una volta imbragata, l’auto è stata portata sulla strada e quindi portata via con il carro attrezzi.