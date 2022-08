Spaccata notturna al Mc Donald’s di via XX Settembre: arrestati due ladri

Genova. Hanno danneggiato una vetrata e poi si sono diretti verso i registratori di cassa per portarli fuori dal locale non sapendo che erano completamente vuoti. E’ successo stanotte al Mc Donald’s di via XX Settembre.

I due, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, indossavano dei cappellini e sono entrati nel locale gattonando. I cappellini sono stati trovati fuori dal locale, così come un martello presumibilmente usato per entrare nel locale mentre i registratori di cassa sono stati trovati nei bidoni dell’immondizia.

Grazie all’allarme collegato con la centrale operativa tuttavia i poliziotti delle volanti sono riusciti ad arrivare in tempo per arrestare in flagranza i due ladri che sono stati fermati in via Vernazza. Hanno 34 e 26 anni e diversi precedenti per reati contro il patrimonio.