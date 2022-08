Sicurezza in porto, i sindacati chiedono un posto di primo soccorso e più operatività per gli Rls di sito

Genova. E’ durato circa due ore l’incontro che si è tenuto in videoconferenza tra autorità portuale, Confindustria, sindacati e Asl sulla questione della sicurezza in porto con particolare attenzione sulle navi ro.ro. Tra le richieste dei sindacati “quella di avere delle linee guida operative in un settore che come dimostrano anche i dati Inail è particolarmente a rischio infortuni a causa delle interferenze a bordo” spiega Marco Pietrasanta, Filt Cgil La questione, che i sindacati avevano già messo sul tavolo prima degli ultimi incidenti. è stata rinviata a un tavolo specifico che si terrà il 14 settembre quando si riunirà il comitato di igiene e sicurezza in porto.

Nel frattempo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto e ottenuto da parte della Asl e dell’autorità portuale un incremento delle attività di monitoraggio a fini prevertivi. Una delle altre richieste dei sindacati è stata quella di ripristinare un posto di primo soccorso in porto che al momento esiste solo alle riparazioni navali: “Sul punto ci è stato risposto che verrà convocato un tavolo specifico dove saranno coinvolte anche le autorità sanitarie a partire dalla Regione Liguria” dice il sindacalista. Infine, dopo quanto accaduto nel pomeriggio di domenica quando i soccorritori per arrivare nel luogo dove era avvenuto l’infortunio si sono trovati davanti a un cancello chiuso che solo i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire, “è stato deciso di rivedere le procedure di emergenza per quanto riguarda gli accessi all’area portuale in modo da poter intervenire in tempi rapidi” .

“Serve dare una svolta dal punto di vista della sicurezza e lo abbiamo ripetuto questa mattina durante l’incontro con l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – dice Francesco Bottiglieri, Segretario regionale FIT Cisl Liguria con delega alla portualità – bisogna innanzitutto mettersi al lavoro per avere un presidio medico efficace per tutto lo scalo. Penso ad esempio ad una struttura simile ad un mini pronto soccorso per le prime cure in caso di incidente”. Tra le priorità presentate dai sindacati quella di aumentare l’operatività degli RLS di sito.

Creati con una legge nazionale dopo l’ennesimo morto sul lavoro in porto a Genova. oggi nello scalo genovese gli Rls di sito sono in tutto 10, ma hanno le stesse ore di quando erano solo 6. La figura del rappresentante di lavoratori per la sicurezza di sito era nata dopo le proteste e i blocchi in porto a Genova seguiti alla morte di Enrico Formenti, il portuale rimasto schiacciato da una balla di cellulosa da due tonnellate a ponte Somalia il 13 aprile del 2007.

“Fu una grande conquista sindacale – racconta Luca Franza, delegato Filt ma anche uno dei dieci Rls di sito del porto di Genova – e ancora stamattina ho sottolineato come il nostro obiettivo sia la prevenzione e non certo la sanzione alle aziende. Noi ci occupiamo di tutelare i lavoratori come ci venne chiesto quindici anni fa dopo il 32°morto in porto, ma abbiamo strumenti limitati perché per esempio non possiamo operare in autonomia ma solo insieme agli ispettori dell’autorità portuale, con cui, tuttavia sottolineo come ci sia oggi una buona collaborazione. Inoltre non abbiamo mezzi di servizio e non possiamo operare la sera la notte e la domenica. E infatti domenica sono andato sul luogo dell’infortunio come Rls aziendale e non di sito”.