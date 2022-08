Sicurezza, i pescatori della darsena: “Furti sulle barche e degrado, la situazione è insostenibile”

Genova. “Negli ultimi anni il tema della sicurezza in zona Darsena è sempre stato particolarmente caldo e, purtroppo, la questione ha ricominciato a far parlare di sé in maniera importante nelle scorse settimane. In questo scenario, nonostante le continue richieste di aiuto, rivolte sia alle istituzioni che alla pubblica sicurezza, il problema è rimasto inascoltato”.

È per questo che l’Associazione Pescatori Liguri, Coldiretti Genova e Coldiretti Liguria hanno indetto una conferenza stampa domani alle 11:00 in Darsena, nell’area antistante il mercato, per denunciare a mezzo stampa la situazione e chiedere quanto prima provvedimenti.

“Nel periodo estivo – spiega Daniela Borriello, Presidente dell’Associazione Pescatori Liguri, concessionaria della banchina dei pescatori di Calata Vignoso, e Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria – la sicurezza nella zona cala notevolmente. Come già successo in passato, in queste ultime settimane la presenza di persone non addette ai lavori sul molo e sulle banchine galleggianti sottostanti calata Vignoso si è fatta ancora più pressante, con ripetuti episodi spiacevoli che hanno coinvolto sia le imbarcazioni che le strutture della zona. Ne sono esempi il fatto che diverse persone, intente a bighellonare anche in aree dove l’accesso sarebbe vietato, nelle scorse notti sono salite sulle barche a rubare dell’attrezzatura, si sono appropriate delle tende presenti nella zona del fish lab per fare i propri comodi e, recentemente, hanno addirittura tentato di accedere al mercato della Darsena rompendo i vetri. In tutti questi casi, fortunatamente, sono stati scongiurati danni importanti grazie alla presenza in zona di alcuni pescatori, che però temono giustamente anche per la propria incolumità. La situazione è insostenibile”.

Nonostante numerose segnalazioni al 112, rimaste però inevase, e alle istituzioni cittadine, la situazione è purtroppo ancora la stessa. “Se vogliamo che venga mantenuta un’attività come questa nel centro cittadino – incalza ancora Borriello – è necessario tutelarla. Oltre alle ronde costanti, la zona deve pertanto essere presidiata in maniera continuativa dalle forze dell’ordine: prima che accada qualche tragedia, deve essere predisposta una presenza fissa sul territorio, che mantenga l’ordine e la sicurezza nella zona della Darsena. L’associazione, a questo punto, si manleva da qualsiasi situazione possa accadere: più che denunciare i fatti alle istituzioni e alle forze dell’ordine che dovrebbero tutelarci, non sappiamo cos’altro fare. Sappiamo bene che queste persone non hanno nulla da perdere, ma i pescatori vedono tutta la loro vita in pericolo ogni giorno e ogni notte”.