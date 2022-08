Siccità, slitta ancora lo stato d’emergenza per la Liguria. Allarme uliveti e basilico genovese

Genova. Ancora niente stato d’emergenza per la siccità in Liguria. Il via libera al provvedimento era atteso dal Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio, lo stesso che ha deliberato la ricapitalizzazione di un miliardo per l’ex Ilva, ma alla fine la misura non è stata approvata. “Dal dipartimento nazionale ci hanno detto che è già in ordine del giorno per la prossima seduta – riferisce l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone – quindi presumibilmente arriverà la settimana prossima”.

Il commissario all’emergenza sarebbe il governatore Giovanni Toti che un mese fa aveva firmato la richiesta al governo con 10 milioni di euro di interventi emergenziali condivisi con gli enti gestori del servizio idrico integrato. Tra questi ci sono la posa o sostituzione di tubazioni, lavori per l’interconnessione di reti, il potenziamento degli impianti, ripristino di pozzi, effettuazione di trasporti con autobotti, installazione di serbatoi provvisori, la realizzazione di mini invasi. La parte più consistente riguarda la città metropolitana di Genova (3,9 milioni), seguita da Imperia (2,7 milioni), Savona (2,2 milioni) e La Spezia (1,3 milioni).

Aumenta intanto la conta dei danni per l’agricoltura: Coldiretti li ha già stimati in 6 miliardi a livello nazionale. “Preoccupano anche la vendemmia appena iniziata e l’allarme negli uliveti, motore portante dell’economia ligure, che, con il caldo, rischiano di veder crollare le rese produttive – spiegano il presidente regionale Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa -. In questo scenario, dunque, risulta sempre più necessario agire con programmazione e non soltanto in emergenza, costituendo subito un tavolo permanente regionale che affronti, nel medio-lungo periodo, gli interventi strutturali necessari per far fronte alla situazione di grave difficoltà dovuta alla carenza idrica. Oltre ad attivare, come abbiamo già chiesto lo scorso 22 giugno, lo stato di calamità naturale”.

Già a inizio estate la produzione di foraggio in Liguria si è assestata su quantità pari a un terzo di quelle necessarie, cui si aggiunge la forte mancanza d’acqua per abbeverare il bestiame, situazione che fa vivere alla zootecnia una grave difficoltà. Ad essere colpiti dalla siccità anche l’olivicoltura, con le piante in evidente stress idrico, e il basilico per il classico pesto alla genovese, che ha bisogno della continuità dell’irrigazione per crescere, mentre anche altri comparti continuano a faticare. Proprio per questo “il tavolo in questione avrebbe lo scopo di trattare il tema dell’approvvigionamento e della gestione idrica, coinvolgendo tutti gli attori presenti sul territorio”, incalzano Boeri e Rivarossa.

All’interno di uno studio presentato il 25 ottobre 2021 a Genova dalla fondazione Cima e condotto da una dottoranda dell’Università di Genova, Anna Napoli, sono stati evidenziati quelli che saranno gli effetti del cambiamento climatico sulla Liguria nei prossimi 50 anni. Secondo la ricerca in questione, durato tre anni e realizzata grazie al database di Arpal, nei prossimi anni il Ponente ligure andrà incontro ad una crescente siccità, mentre il levante dovrà fare i conti con precipitazioni brevi ma sempre più intense. L’aumento presunto delle temperature è stimato tra 1 e 3 gradi a seconda della stagione, tanto che d’inverno la neve, anche nell’entroterra, sarà di conseguenza sempre più rara, con un periodo di innevamento invernale che potrebbe accorciarsi addirittura di un mese.

“Di fronte alla tropicalizzazione del clima – concludono Boeri e Rivarossa – occorre, tra le varie pratiche cui sarà necessario ricorrere in questo frangente, organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi, in modo tale da renderla disponibile nei momenti di difficoltà. Proprio per questo, accanto a strutture per il contenimento dei fenomeni alluvionali e a pratiche che limitino il dissesto idrogeologico, entrambi eventi tristemente tipici nella nostra Liguria, sarà necessario mettere in atto interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque attraverso la creazione di opere infrastrutturali ad hoc. Solo in questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve idriche necessarie mantenendo il territorio in sicurezza”.