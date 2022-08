Siccità, Crucioli: “Il Comune di Genova vuole nuove dighe ma non riduce gli sprechi”

Genova. “Il Comune di Genova, oltre ad approvare in consiglio comunale un futuribile e sbagliato ordine del giorno per costruire nuove dighe sui corsi d’acqua, non sta facendo nulla per ridurre gli sprechi idrici”.

Lo dice il consigliere comunale di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli in una nota stampa che anticipa in parte la discussione che avverà mercoledì pomeriggio in sede di commissione consigliare proprio sul tema della gestione delle riserve idriche.

“Mi unisco quindi all’appello del Presidente di Italia Nostra Genova, Vincenzo Lagomarsino, che con un recente comunicato stampa ha censurato l’assenza di provvedimenti volti a ridurre le perdite alla rete idrica e il riutilizzo delle acque di scarto o meteoriche. Insieme a Italia Nostra chiedo, dunque, al Sindaco di attivarsi immediatamente per tutelare concretamente il bene pubblico più prezioso della nostra comunità: l’acqua. Presenterò un ordine del giorno in tal senso”