Si ribalta con l’autocarro a San Quirico, l’autopsia conferma l’ipotesi dell’incidente

Genova. E’ stata eseguita questo pomeriggio dal medico legale Patrizia Mazzarella l’autopsia sul corpo di Christopher Osoyoba, il 26enne morto sabato mentre effettuava alcuni lavori con un autocarro all’interno dell’agriturismo Colture di casa sopra via San Quirico in Valpolcevera.

Secondo quanto appreso l’autopsia conferma l’ipotesi dell’incidente: Osoyoba infatti sarebbe morto in seguito probabilmente a un’emorragia interna provocata dal politraumatismo successivo al volo per il pendio. Secondo quanto emerso dall’indagine autoptica richiesta dal sostituto procuratore Giovanni Arena, titolare del fascicolo per omicidio colposo che vede indagati i titolari dell’agriturismo Colture di casa, quali datori di lavoro di Osoyoba.

Il ragazzo in realtà era dipendente di una ditta di Piacenza, assunto come autotrasportatore, ma nei week end estivi tornava a San Quirico a dare una mano agli ex datori di lavoro portava i clienti con il trattore su per la sterrata fino all’agriturismo, e faceva alcuni lavoretti, non è chiaro se dietro compenso o per amicizia con chi gli aveva dato una chance alcuni anni prima e che lui vedeva quasi come una famiglia.

Resta al momento il giallo sulla distanza tra il corpo del 26enne e il mezzo. Secondo l’autopsia il ragazzo sarebbe morto intorno alla tarda mattinata. L’allarme è invece scattato alle 17.