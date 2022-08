Sì al salario minimo e alla patrimoniale, no alla guerra e al neoliberismo: parte oggi a Genova la raccolta firme per Unione popolare

Genova. La lista dei candidati sarà presentata probabilmente questo sabato e oggi pomeriggio in piazza Campetto si terrà il primo banchetto per la raccolta firme che consenta a Unione popolare di presentarsi alle elezioni politiche.

“Faremo da domani due banchetti al giorno e in pieno agosto non è facile, ma siamo fiduciosi. Ne servono 750 in tutto il collegio della Liguria, contiamo di raccoglierne 850” dice il segretario di Rifondazione comunista Genova Gianni Ferretti il cui partito è uno dei promotori della lista guidata dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme a Potere al popolo.

“Ancora una volta abbiamo tentato di creare una lista che tenesse insieme le forze politiche contro la guerra e il neoliberismo – spiega Ferretti – ma poi alcuni hanno deciso di andare per conto loro”. Addirittura a livello nazionale “si era tentato di creare un terzo polo, superando anche alcuni mal di pancia interni, intorno al tema del no alla guerra che andasse da noi al movimento 5 stelle a sinistra italiana. Una sinistra alla francese insomma ma il M5S non era convinto e sinistrata italiana aveva come massima aspirazione quella di andare con il Pd, quindi non se ne è fatto niente”.

Uno dei punti del programma oltre al contrasto al neoliberismo di cui per Unione popolare anche il Pd attuale è espressione, è il no alla guerra. Ma non è un tema un po’ distante dalla vita e dai problemi degli elettori italiani? “Lo è se non si riflette sulle conseguenze che la guerra ha a livello economico e non mi riferisco solo e tanto ai rincari delle materie prime ma anche per esempio al fatto che la guerra ha portato in breve all’aumento dello 0,5% del Pil in spese militari riducendo della stessa percentuale la cifra destinata alla scuola”.

Tra gli altri punti del programma no alla flat tax, sì a una tassazione progressiva e sì alla patrimoniale. E sul lavoro il sì convinto al reddito di cittadinanza e all’introduzione del salario minimo.